Sanal gerçeklik teknolojisi tekstil sektörüne de dokunuyor
12. İstanbul Moda Konferansı’nda 2 Ekim 3D Teknoloji oturumunda yer alacak olan Ergin Aydın, Prosoft VR olarak geliştirdikleri Smarttex 360 yazılımı ile tekstilde dijitalleşmeyi üç boyuta ve sanal gerçekliğe nasıl taşıdıklarını paylaştı.
Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) teknolojileri alanındaki söz konusu yerli girişim, tekstil sektörüne özel VR yazılımları Smarttex 360 ile uzun süren numune süreçlerini kısaltırken yüksek numune maliyetlerini de yarı yarıya düşürmeyi hedefliyor. Kumaş, dikim ve kalıpları sanal gerçekliğe taşıyan platform, yerli tekstil ihracatçıları ve uluslararası markalara hitap ediyor.
Bu teknoloji kullanılarak ayrıca numune üretim sürecindeki su sarfiyatı, enerji harcaması ve karbon salınımının da yüzde 80 oranında düşürülmesi amaçlanıyor. Platform, böylece tekstil sektörüne daha çevreci ve sürdürülebilir bir üretim modeli sunuyor.
Dijital kumaş, dijital kalıp modelleme ve dijital dikimin yanısıra ürettikleri dijital avatarlara ürün giydirme ve sanal showroom’larda ürün sunumu ile Endüstri 4.0’ın ötesine geçen platform, ayrıca tekstil sektörü için dijital ürünler üzerinden sipariş alma imkanı da getiriyor.
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