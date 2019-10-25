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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
İHA
25.10.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Sanal anjiyo ile koldan, kansız, 60 saniyede anjiyo yapılabiliyor

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Sanal anjiyo ile koldan, kansız, 60 saniyede anjiyo yapılabiliyor

35 yaş üzeri şeker, tansiyon, sigara kullanımı olan ailede kalp hastalığı bulunan, tanımlanamayan göğüs ağrısı olan hastalar için sanal anjiyonun altın standart haline geldiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Ekber Ataş, ‘sanal anjiyo’ tekniği ile sadece 60 saniyede hastanın bütün damarlarını görüntüleyerek koroner kalp hastalığı konusunda değerlendirme yapılabildiğini belirtti.

Sanal anjiyo, son dönemde sıklıkla merak edilen görüntüleme yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Eskiden koroner kalp hastalığından şüphelenilen hastalara sadece klasik anjiyo yapılırken teknolojinin de ilerlemesiyle artık ‘sanal anjiyo’ tekniği ile sadece 60 saniyede, damarlara hiç girilmeden hastanın bütün damarlarını görmek mümkün olabiliyor.

Yöntemle ilgili bilgiler veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Ekber Ataş, "Sanal anjiyonun en kuvvetli olduğu alan, koroner arter hastalığının kişide bulunup bulunmadığını göstermesidir. Hastanın kol toplardamarından bir miktar kontrast madde verilir. Eş zamanlı olarak bilgisayarlı tomografi (BT) ile kalpten alınan ince kesit görüntüler dijital ortamda izlenerek koroner damarların görüntüleri değerlendirilir” dedi.

Göğüs ağrısı olan hastalar için daha uygun

Sanal anjiyo işleminin 60 saniye gibi kısa bir sürede tamamlandığının altını çizen Uzm. Dr. Ataş, “Sanal anjiyonun en iyi sonuç verdiği alanlar, yapısal kalp ve damar bozukluklarıdır. Yine by-pass uygulanmış hastaların eklenen damarlarının değerlendirilmesinde de mükemmele yakın sonuçlar vermektedir. İşlemin yapılabilmesi için kalp atışlarının dakikada 60 civarında olması gerekir. Eğer hastanın kalp hızı bu seviyede ise çekim işlemi hemen tamamlanabilir. Kalp hızı dakikada 60’ın üzerinde olan hastalarda ise kalp hızı istenilen seviyelere düştükten sonra işlem yapılabilmektedir. Sanal anjiyo tekniği sadece koroner anjiyografi için değil vücudun tüm damar yapılarını değerlendirmek için de kullanılmaktadır" şeklinde konuştu.

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