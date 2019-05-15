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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
15.05.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

San Francisco yüz tanıma teknolojisini yasaklıyor

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San Francisco yüz tanıma teknolojisini yasaklıyor

San Francisco Denetçiler Kurulu'nun 1'e karşı sekiz oyla kabul ettiği karar uyarınca yerel makamlar, güvenlik ve ulaştırma dahil hiçbir alanda yüz tanıma teknolojisini kullanamayacak.

Gelecek hafta yapılacak ikinci bir oylamadan sonra yasalaşması beklenen kararla, San Francisco, bu teknolojinin kullanımını yasaklayan ilk ABD kenti olacak.

Buna ek olarak yeni izleme teknolojileri satın almak kent yönetiminin iznine tabi olacak.

Karara karşı çıkanlar, bu önlemin halkın güvenliğini riskine atacağını ve suçla mücadeleye sekte vuracağını söylüyor.

Yasağı destekleyenler ise bugünkü haliyle güvenilmez buldukları teknolojinin kişilerin mahremiyetinin ve bireysel özgürlüklerinin ihlal edilmesinin önüne geçileceğini savunuyor.

Bu görüştekiler, yüz tanıma teknolojisinin özellikle beyaz olmayan kişilerin teşhisinde hataya açık olduğunu vurguluyor.

'Sağlıklı bir demokrasiyle uyumlu değil'
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nden (ACLU) Matt Cagle, oylamadan sonraki açıklamasında "Bu oylamayla San Francisco, yüz tanıma teknolojisinin sağlıklı bir demokrasiyle uyumlu olmadığını ilan etti. Kent yönetimini halkın sesine kulak verdiği için kutluyoruz" dedi.

Cagle, diğer kentlerin de bu kararı izlemeleri çağrısında bulundu.

Suçla mücadele örgütü Stop Crime'ın Başkan Yardımcısı Joel Engardio ise yüz tanıma teknolojisinin tamamen yasaklanması yerine moratoryumun daha uygun olacağını söyledi.

Engardio, "Yüz tanıma teknolojisinde sorunlar olduğunu ve günümüzde kullanılmaması gerektiğini kabul ediyoruz. Ama teknoloji gelişecek ve amacına uygun kullanıldığında kamu güvenliği için yararlı hale gelecek. Bu olasılığa kapılarımızı açık tutmalıyız" dedi.

San Francisco Havalimanı ve deniz limanı federal makamların sorumluluğunda olduğu için buralarda yüz tanıma teknolojisinin kullanımına devam edilecek.

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