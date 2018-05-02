Samsung’un“Siber Zorba Olma” projesine ödül
Samsung Electronics Türkiye’nin, çocuk ve gençleri internet ortamında maruz kaldıkları sanal şiddetten korumak ve bu alanda farkındalık yaratmak için başlattığı “Siber Zorba Olma” #farkınavar kampanyası, Social Media Awards Turkey 2018’de, sosyal sorumluluk kategorisinde altın ödülü kazandı.
Samsung Electronics Türkiye’nin, çocuk ve gençleri, internet ortamında maruz kaldıkları sanal şiddete karşı uyarmak, bilinçlendirmek ve kamuoyunda da bu konu hakkında farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı kampanyası, “Siber Zorba Olma” #farkınavar; ilk ödülünü aldı. Kampanya, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle, ajansların ve markaların sosyal medya performanslarını ölçmek amacıyla hayata geçirilen Social Media Awards Turkey 2018’de, sosyal sorumluluk kategorisinde altın ödülü aldı.
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