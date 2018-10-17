Samsung'un yeni telefonu Galaxy A6S yolda

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
17.10.2018 - 07:22, Son Güncelleme:

Samsung'un yeni telefonu Galaxy A6S yolda

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Samsung'un yeni telefonu Galaxy A6S yolda

Samsung, dünyanın ilk 4 kameralı akıllı telefonunu henüz tanıttı ama hız kesmiyor. Şimdi de Samsung Galaxy A6s geliyor!

Samsung, Galaxy A serisi için vites yükseltti. Geçtiğimiz hafta Galaxy A serisinin ilk 3 kameralı akıllı telefonu Galaxy A7'nin Türkiye lansmanını yapan Samsung, ayrıca aynı etkinlikte dünyanın ilk 4 kameralı akıllı telefonu olan Galaxy A9'u da sergilemişti. Bu kez de Galaxy A serisine eklenecek yeni bir sızıntı ile bir kez daha gündele gelen Samsung, görünüşe göre Galxay A ailesine yatırım yapmaya devam edecek.

Samsungun yeni telefonu Galaxy A6S yolda

Samsung Galaxy A6s, fotoğraflarıyla sızmış durumda. Farklı renk seçenekleriyle dikkat çelen Galaxy A6s, eflatun, kırmızı, mavi ve siyah renklerle objektiflere yakalanmış. Telefonun arka yüzünde çift kamera dizilimi dikkat çekiyorken, arka yüzde yine bir parmak izi sensörü görüyoruz. Galaxy A6s'in ön yüzü de yine Samsung'un Infinity Display tasarım anlayışından etkilenmiş görünüyor.

Samsungun yeni telefonu Galaxy A6S yolda

Samsung Galaxy A6s Türkiye'de ise satılmayacak. Bu telefon yalnızca Çin'e özel olarak üretiliyor. Telefonun Çin dışında başka bir pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Öte yandan Galaxy A6s, Samsung fabrikalarında da üretilmiyor. Rapora göre şirket bu telefonu üçüncü parti üreticilere ürettiyor. Bu durum Galaxy A6s'i özel bir telefon yapıyor, zira ilk kez bir Samsung akıllı telefonu, Samsung fabrikası dışında üretilecek.

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