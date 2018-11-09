Samsung'un yeni telefon arayüzü işte böyle görünüyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
09.11.2018 - 09:06, Son Güncelleme:

Samsung'un yeni telefon arayüzü işte böyle görünüyor!

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Samsung'un yeni telefon arayüzü işte böyle görünüyor!

Samsung telefonlar için önemli değişiklik yolda: Şirketin yeni Android arayüzü OneUI telefonları baştan sona değiştirecek. Peki yeni arayüz nasıl görünüyor?

Samsung'un geçtiğimiz günlerde dünyaya duyurduğu Infinity Flex Display, şirketin esnek ekranlı telefonlar üzerinde çalıştığını bize gösterdi ve ilk kez somut şekilde bunu gördük. Ancak şirketin tek sürprizi bu değildi. Güney Koreli firma, yenilediği Android arayüzünü de etkinlikte gösterdi. One UI adıyla tanıtılan yeni arayüz, "daha doğal ve tek elle kullanıma daha uygun" olarak tanımlanıyor. Ekranı iki kısma ayıran One UI, etkileşimli denetimleri ekranın alt yarısında sıralıyor. Böylece basılabilen arayüz öğeleri, başparmağınıza daha yakın bir yerde duruyor. Üstteki görüntüleme alanı, ya bir arama kutusu ya da büyük bir başlık gösteriyor.

Samsungun yeni telefon arayüzü işte böyle görünüyor

Samsung bu yeni düzene örnek olarak yenilenen saat uygulamasını gösterdi. Uygulama alarmları açıp kapamaya yarayan düğmeleri artık ekranın alt yarısında gösterirken üstte büyük, okunması kolay bir metin gösteriyor. Burada bir sonraki alarmın çalmasına ne kadar süre kaldığı yazıyor.

Samsungun yeni telefon arayüzü işte böyle görünüyor

Ayarlar uygulamasındaki seçenekleri tekrar düzenleyen One UI, telefonunuza sistem çapında gece modunu da getiriyor. "Focus Blocks" işlevi ise "her dokunuşla daha fazlasını görmeniz" için büyük ve etkileşimli simgeler gösterilmesi anlamına geliyor. Bu, örneğin galeri uygulamasında küçük resimleri çok daha büyük olan Albümler olarak karşınıza çıkıyor.

Android 9 tabanlı One UI beta, bu ay ABD, Almanya ve Kore'de kullanıma sunulacak. One UI, resmi olarak Ocak 2019'da desteklenen tüm telefonlar için yayınlanacak.

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