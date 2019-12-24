MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSamsung'un yeni tableti gün yüzüne çıktı
GeriTeknoloji Samsung'un yeni tableti gün yüzüne çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.12.2019 - 07:36, Son Güncelleme:

Samsung'un yeni tableti gün yüzüne çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsung'un yeni tableti gün yüzüne çıktı

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un 5G teknolojisini destekleyen yeni tableti Galaxy Tab S6 5G, Samsung'un resmi internet sitesinde ilk kez görüntülendi.

Samsung, Galaxy Tab S6 5G adında yeni bir tableti satışa sunmaya hazırlanıyor. SM-T866N model numarasıyla gelen ve 5G teknolojisini destekleyen yeni Samsung tablet, bu anlamda şirketin 5G'li ilk tableti olma özelliğine sahip. Samsung'un internet sitesinde yayınlanan tabletle ilgili bilgilere göz atıldığında, şirketin 20 Aralık 2019 ile 31 Mart 2020 arasında tablet satın alan müşterilere bir promosyon fırsatı sunduğunu gösteriyor.

Galaxy Tab S6 5G'nin ilk etapta Güney Kore'de satışa sunulması bekleniyor. Ancak cihazın 4G/LTE sürümü de bulunacak ve daha uygun bir fiyat etiketiyle alıcısına ulaşacak. Donanım olarak bakıldığında ise iki model arasında bir fark bulunmayacak.

Galaxy Tab S6 5G model tabletin diğer donanım özellikleri ise henüz paylaşılmadı. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle