Samsung'un yeni tableti gün yüzüne çıktı

Samsung, Galaxy Tab S6 5G adında yeni bir tableti satışa sunmaya hazırlanıyor. SM-T866N model numarasıyla gelen ve 5G teknolojisini destekleyen yeni Samsung tablet, bu anlamda şirketin 5G'li ilk tableti olma özelliğine sahip. Samsung'un internet sitesinde yayınlanan tabletle ilgili bilgilere göz atıldığında, şirketin 20 Aralık 2019 ile 31 Mart 2020 arasında tablet satın alan müşterilere bir promosyon fırsatı sunduğunu gösteriyor.



Galaxy Tab S6 5G'nin ilk etapta Güney Kore'de satışa sunulması bekleniyor. Ancak cihazın 4G/LTE sürümü de bulunacak ve daha uygun bir fiyat etiketiyle alıcısına ulaşacak. Donanım olarak bakıldığında ise iki model arasında bir fark bulunmayacak.



Galaxy Tab S6 5G model tabletin diğer donanım özellikleri ise henüz paylaşılmadı.



