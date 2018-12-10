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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
10.12.2018 - 07:12, Son Güncelleme:

Samsung'un yeni oyuncağı Galaxy S10 önden böyle görünüyor!

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Samsung'un yeni oyuncağı Galaxy S10 önden böyle görünüyor!

Samsung'un gelecek yıl satışa sunması planlanan yeni telefonlarından Galaxy S10'la ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak cihazın ön yüzünün nasıl göründüğünü gösteren önemli bir görüntü internete sızdırıldı.

Galaxy S10'a dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Çinli sosyal medya ağı Weibo'da ortaya çıkarılan sızıntı, cihaz ile birlikte kullanılabilecek bir ekran koruyucusuna ait. Sızıntıyı ortaya çıkaran kaynak, Samsung'un amiral gemisinin tasarımını kesin olarak tamamladığını ve ekran koruyucusunun da bu tasarım ile tamamen uyumlu olduğunu öne sürüyor.

Sızıntıda dikkat çeken nokta ise, cihazın ön kameralarının daha önce ortaya çıkan sızıntılara kıyasla daha büyük görünüyor olması. Ekran koruyucuları yeni bir telefon modelinin tasarımını hakkında fikir edinmek için en iyi yol değil ancak bu sızıntının da diğerleri gibi Samsung'un Infinity-O tasarımını yeni amiral gemisinde kullanacağını gösteriyor olması, görselin inandırıcılığını arttırıyor.

Samsungun yeni oyuncağı Galaxy S10 önden böyle görünüyor

Bununla birlikte Samsung'un daha önceden herhangi bir çentik veya delik kullanılmadan altında kamera sensörlerini saklayabilen ekranları tanıtmış olması da kafaları karıştıran bir başka nokta. Ancak şirket, geçtiğimiz ay düzenlediği geliştirici konferansında "Yeni Infinity Ekran" adı ile tanıttığı bu teknolojiyi Galaxy S10'un 5G varyantında dahi kullanmayı tercih etmeyebilir. Bu noktada hiçbir şeyin net olmadığını söyleyebiliriz.

Samsung'un bir akıllı telefon üreticisi olarak kamera için ekranda delik açtığı yeni tasarım anlayışı ile çok farklı bir noktada konumlandığı söylenilebilir. Yeni Samsung Galaxy A8s, bu konuda Samsung'un yaklaşımını net olarak görebileceğimiz ilk akıllı telefon modeli olacak fakat yüksek ihtimalle bu model ön yüzünde tek bir kamera taşıyor olacak.

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