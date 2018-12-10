Samsung'un yeni oyuncağı Galaxy S10 önden böyle görünüyor!
Samsung'un gelecek yıl satışa sunması planlanan yeni telefonlarından Galaxy S10'la ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak cihazın ön yüzünün nasıl göründüğünü gösteren önemli bir görüntü internete sızdırıldı.
Galaxy S10'a dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Çinli sosyal medya ağı Weibo'da ortaya çıkarılan sızıntı, cihaz ile birlikte kullanılabilecek bir ekran koruyucusuna ait. Sızıntıyı ortaya çıkaran kaynak, Samsung'un amiral gemisinin tasarımını kesin olarak tamamladığını ve ekran koruyucusunun da bu tasarım ile tamamen uyumlu olduğunu öne sürüyor.
Sızıntıda dikkat çeken nokta ise, cihazın ön kameralarının daha önce ortaya çıkan sızıntılara kıyasla daha büyük görünüyor olması. Ekran koruyucuları yeni bir telefon modelinin tasarımını hakkında fikir edinmek için en iyi yol değil ancak bu sızıntının da diğerleri gibi Samsung'un Infinity-O tasarımını yeni amiral gemisinde kullanacağını gösteriyor olması, görselin inandırıcılığını arttırıyor.
Bununla birlikte Samsung'un daha önceden herhangi bir çentik veya delik kullanılmadan altında kamera sensörlerini saklayabilen ekranları tanıtmış olması da kafaları karıştıran bir başka nokta. Ancak şirket, geçtiğimiz ay düzenlediği geliştirici konferansında "Yeni Infinity Ekran" adı ile tanıttığı bu teknolojiyi Galaxy S10'un 5G varyantında dahi kullanmayı tercih etmeyebilir. Bu noktada hiçbir şeyin net olmadığını söyleyebiliriz.
Samsung'un bir akıllı telefon üreticisi olarak kamera için ekranda delik açtığı yeni tasarım anlayışı ile çok farklı bir noktada konumlandığı söylenilebilir. Yeni Samsung Galaxy A8s, bu konuda Samsung'un yaklaşımını net olarak görebileceğimiz ilk akıllı telefon modeli olacak fakat yüksek ihtimalle bu model ön yüzünde tek bir kamera taşıyor olacak.
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