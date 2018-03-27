Samsung’un yeni kablosuz şarj teknolojisi ortaya çıktı

Herkesin bildiği üzere şu an bulunan kablosuz şarj teknolojisi tam anlamıyla öyle değil. Mobil cihazınızı şarj dock’larının üzerine koymanız gerekiyor. Ancak Samsung bunu ortadan kaldıracak bir cihazın üzerinde çalışıyor. Patentte yer alan bilgilere göre şirketin üzerinde çalıştığı cihaz arada mesafe varken bile telefonu şarj edebiliyor.

Samsung bunu odaya konulacak başka bir cihazdan yardım alarak sağlayacak. Apple’ında böyle bir teknoloji üzerinde çalıştığı biliniyor. Hatta Apple’ın bu teknolojiyi iki yıl içerisinde iPhone modellerinde kullanması bekleniyor.