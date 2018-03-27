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    Samsung’un yeni kablosuz şarj teknolojisi ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 11:20 | Son Güncelleme:

    Teknoloji devi Samsung’un 2016 yılında kablosuz şarj teknolojisi için başvurduğu patent sızdırıldı. Sızdırılan patente göre Samsung tamamen kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor.

    Herkesin bildiği üzere şu an bulunan kablosuz şarj teknolojisi tam anlamıyla öyle değil. Mobil cihazınızı şarj dock’larının üzerine koymanız gerekiyor. Ancak Samsung bunu ortadan kaldıracak bir cihazın üzerinde çalışıyor. Patentte yer alan bilgilere göre şirketin üzerinde çalıştığı cihaz arada mesafe varken bile telefonu şarj edebiliyor.

    Samsung’un yeni kablosuz şarj teknolojisi ortaya çıktı

    Samsung bunu odaya konulacak başka bir cihazdan yardım alarak sağlayacak. Apple’ında böyle bir teknoloji üzerinde çalıştığı biliniyor. Hatta Apple’ın bu teknolojiyi iki yıl içerisinde iPhone modellerinde kullanması bekleniyor.

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