Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarları satışa çıkıyor

Hem Notebook 3 hem de Notebook 5, Samsung'un tasarım diline uygun bir şekilde zarif, vidasız bir yapıya sahip. 14 inç ve 15 inç ekran boyutlarına sahip olan Notebook 3, 8. Nesil Intel Core i7 işlemci ve Full HD ekran çözünürlüğü ile geliştirilebiliyor. Ayrıca 15 inç modeli için NVIDIA MX110 grafik kartı seçeneği de bulunuyor ve her iki model de 43Wh batarya barındırıyor. RAM ve depolama ve özellikleri ise henüz Samsung tarafından açıklanmış değil.

Notebook 5 sadece 15 inç Full HD ekran ile sunulacak ve bu cihaz da Intel'in 8. Nesil Core i7 işlemci ve NVIDIA MX150 GDDR5 grafik kartını taşıyor. Ayrıca 43Wh batarya ve VGA ön kamera ile de donatılmış bir şekilde sunuluyor. Özellikler abartılacak kadar yüksek olmasa da, günlük bilgisayar kullanımını herhangi bir problem olmadan idare edebilecek seviyede olduğu kesin.







Samsung'un Notebook 3 ve Notebook 5 bilgisayarları geniş duyarlılıklı dokunmatik kontrol paneli ve numerik panele de sahip olan tam boyutlu bir klavye barındırıyor. Ekranda da Samsung Color Engine tarafından ayarlanan canlı görüntüleri korumak için parlama karşıtı panel bulunuyor.

Firmanın söylediğine göre yeni notebooklar Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu seçilmiş ülkelerde bu ay satılmaya başlanacak. Daha geniş bir küresel yayım ise 2018'in ikinci çeyreğinde Çin ve Brezilya ile başlayacak. Samsung, henüz bu yeni bilgisayarların fiyatlarını açıklamış değil.



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