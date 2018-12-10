Samsung'un piyasadaki en iyi telefonu o olacak: Galaxy S10 Plus!
Samsung'un gelecek sene Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus adında üç farklı model telefon tanıtması bekleniyor. Diğerlerine göre daha büyük bir ekranla gelecek olan Galaxy S10 Plus'un ilk görüntüleri şimdiden internete sızdı bile.
Galaxy S10 Plus'a ait olduğu iddia edilen iki fotoğrafta da cihazın üç kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Bu nedenle gördüğümüz telefon, Galaxy S10 değil, muhtemelen Galaxy S10 Plus. Ancak fotoğraflardaki kameralar farklı. Bir fotoğraftaki kamera siyah iken, diğerinde kameranın etrafı, telefonun rengiyle daha çokk eşleşiyor. Sensör boyutları da farklı olabilir ancak baktığımız açılar farklı olduğundan bunu çıplak gözle söylemek zor.
Bu farklar, fotoğraflardan sadece birinin gerçek olduğunu veya hiçbirinin gerçek olmadığını söylüyor da olabilir. Önceden sızan çizimlerde arka tarafta dört kamera görmüştük. Bu durum işleri iyice karıştırıyor.
Renkler dışında iki cihazın tasarımı birbirine oldukça benziyor. Yine de çelişkilerle gelen bu sızıntıya çok şüpheli bakmakta fayda var.
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