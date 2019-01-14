Samsung'un katlanabilen telefonu bataryadan yana zayıf
Samsung'un geçtiğimiz haftalarda dünyaya duyurduğu ekranı katlanabilen telefonu Galaxy Fold'la ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Cihazın bataryasıyla ilgili gelen son bilgiler kullanıcılar için hayal kırıklığı oldu.
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un katlanabilen yapısıyla dikkat çeken Galaxy Fold model akıllı telefonuyla ilgili ilk izlenimler, cihazın 6200 mAh bataryaya sahip olacağı yönündeydi. Telefonun bu bataryayla hayli uzun pil ömrüne sahip olduğu düşünülürken, şirkete yakın kaynaklardan gelen son bilgiler hayal kırıklığı yarattı.
Son iddialara göre sanıldığı gibi Galaxy Fold'da 6200 değil 4200 mAh batarya bulunuyor ve diğer telefonlardan kayda değer bir fark sunmuyor. 7.3 inç'lik bir ekranı olduğu için bu bataryanın yetersiz geleceği ve şarjın çok kısa sürede biteceği düşünülüyor.
Ekranı katlandığında 7.3 inç'lik ekran 4.58 inç'e dönüyor. İki farklı halde gördüğümüz cihazın toplam ağırlığı ise yaklaşık 200 gram.
Bu yıl satışa sunulması beklenen Galaxy Fold'un fiyatının oldukça yüksek olacağı, 1900 dolara kadar fiyat etiketinin çıkabileceği konuşuluyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle