Samsung'un ekranı katlanan telefonun adı Galaxy Flex olacak
Bugüne kadar Galaxy X olacağı düşünülen Samsung'un ekranı bükülebilen telefonunun Galaxy Flex olarak isimlendirileceği ortaya çıktı.
Samsung'un uzun yıllardır satışa çıkaracağı iddia edilen ve geçtiğimiz günlerde ilk kez duyurulan ekranı katlanabilen telefonlarıyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Cihazın isminin bugüne kadar Galaxy X olarak adlandırılacağı düşünülüyordu; ancak şirkete yakın kaynaklar bu telefonun Galaxy Flex olacağına dikkat çekiyor.
Şirket kısa süre önce San Francisco'da düzenlediği geliştirici konferansında katlanabilir telefonunun bir prototipini sahneye çıkardı. Görebildiğimiz kadarı ile Galaxy Flex açık şekildeyken 7.3 inçlik bir tablet, katlandığında ise 4.6 inçlik bir akıllı telefon olarak kullanılabilecek bir cihaz olacak. Önümüzdeki haftalarda Samsung'un ilk katlanabilir telefonu hakkında daha fazla şey öğrenmeyi umuyoruz.
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