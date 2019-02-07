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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
07.02.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

Samsung'un ekranı katlanabilen telefonu işte böyle görünüyor!

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Samsung'un ekranı katlanabilen telefonu işte böyle görünüyor!
Foto: https://nl.letsgodigital.org

Güney Koreli şirket Samsung, daha önce konsept tasarımını paylaştığı katlanabilir telefondan daha iyi bir tasarıma sahip Galaxy F ile akıllı telefon piyasasına farklı bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor.

Son zamanlarda teknoloji gündeminde sıkça yer edinen katlanabilir telefonlara Samsung tarafından bir yenisi daha ekleniyor. Güney Koreli şirket SDC 2018'de katlanabilir telefonun konsept tasarımını ortaya çıkarmıştı. Samsung Vietnam tarafından paylaşılan görüntüye göre SDC 2018'de tanıtılan katlanabilir özelliğine sahip telefondan daha iyi bir tasarıma sahip cihaz geliyor.

Ortaya çıkan görüntülerde Henüz ismi net olarak belli olmayan katlanabilir telefonun oldukça minimalist bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. SDC 2018'de konsept tasarımı paylaşılan telefondan daha iyi bir görünüşe sahip olduğunu gördüğümüz cihazın piyasaya sunulması halinde dikkatleri üzerine çekecek gibi gözüküyor.

Samsungun ekranı katlanabilen telefonu işte böyle görünüyor

Katlanabilme özelliğine sahip Samsung, telefonun ekran boyutu katlanmış şekildeyken 4.58 inç olacak. Cihaz açıldığı takdirde 7.3 inç'lik dev bir ekran ile karşımıza çıkacak. Henüz hakkında herhangi bir resmi açıklama bulunmayan telefonun piyasaya sunulup sunulmayacağı ise merak konusu.

Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde Twitter'da bir kullanıcı nasıl sessize alınır bunu anlatıyor olacağız.
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