Samsung'un ekranı katlanabilen telefonu işte böyle görünüyor!
Güney Koreli şirket Samsung, daha önce konsept tasarımını paylaştığı katlanabilir telefondan daha iyi bir tasarıma sahip Galaxy F ile akıllı telefon piyasasına farklı bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor.
Son zamanlarda teknoloji gündeminde sıkça yer edinen katlanabilir telefonlara Samsung tarafından bir yenisi daha ekleniyor. Güney Koreli şirket SDC 2018'de katlanabilir telefonun konsept tasarımını ortaya çıkarmıştı. Samsung Vietnam tarafından paylaşılan görüntüye göre SDC 2018'de tanıtılan katlanabilir özelliğine sahip telefondan daha iyi bir tasarıma sahip cihaz geliyor.
Ortaya çıkan görüntülerde Henüz ismi net olarak belli olmayan katlanabilir telefonun oldukça minimalist bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. SDC 2018'de konsept tasarımı paylaşılan telefondan daha iyi bir görünüşe sahip olduğunu gördüğümüz cihazın piyasaya sunulması halinde dikkatleri üzerine çekecek gibi gözüküyor.
Katlanabilme özelliğine sahip Samsung, telefonun ekran boyutu katlanmış şekildeyken 4.58 inç olacak. Cihaz açıldığı takdirde 7.3 inç'lik dev bir ekran ile karşımıza çıkacak. Henüz hakkında herhangi bir resmi açıklama bulunmayan telefonun piyasaya sunulup sunulmayacağı ise merak konusu.
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