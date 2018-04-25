Samsung'tan yepyeni bir Galaxy S9 Plus daha!
Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S9 Plus’ın 256GB kapasiteli versiyonu satışa çıktı.
Saniyede 960 kare çekebilen ultra ağır video çekim özelliği, üstün düşük ışık performansı ve artırılmış gerçeklik emojileri (AR Emoji) gibi özellikleriyle ses getiren Galaxy S9+’ın 64GB ve 128GB kapasiteli versiyonlarının ardından 256GB dev kapasiteli versiyonu sadece shop.samsung.com/tr’de olacak şekilde satışa sunuldu.
Daha yüksek depolama alanına ihtiyaç duyanlar için 400GB’a kadar microSD kart desteği de bulunan Galaxy S9+ ile güzel anlarının yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını ve videolarını her zaman telefonlarında saklamak isteyenler için kapasite sorununu ortadan kaldırmış oluyor. Uzun seyahatler esnasında film izlemekten keyif alanlar ise telefonlarının hafızasında 4K çözünürlükte çok sayıda film ile birlikte yola çıkarak yolculuklarını daha eğlenceli bir hale getirebiliyor.
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