Samsung'tan yepyeni bir Galaxy S9 daha
Samsung, amiral telefonu Galaxy S9'u yeniledi; yepyeni bir renk daha ekledi. İşte karşınızda bordo kırmızı kasasıyla yeni Galaxy S9...
Samsung'un yeni sürprizi ortaya çıktı. Bordo kırmızı renk seçeneğine sahip olan Galaxy S9, Samsung Çin internet sitesinde görüntülendi. Şaşırtıcı olan ise Mart ayında kullanıcılar ile buluşan cihazlar için bu kadar kısa süre içerisinde yeni renk seçeneği sunulması.
Cihazın arka kısmındaki koyu kırmızı renkteki cam yapı oldukça şık bir görünüm sağlıyor. Çin’de kullanıcılar ile buluşturulan bu renk seçeneğe sahip olan Galaxy S9’un, Avrupa ve diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.
Metal çerçeve ve parmak izi okuyucu yeni renk seçeneğinden nasibini alıyor. Aynı renk seçeneği geçen yıl Güney Kore ve Hindistan‘da, Galaxy S8 modelleri ile buluştu. Galaxy S8+ serisine sonradan eklenen bir diğer renk seçeneği Rose Pink ise Tayvan, İngiltere ve Güney Kore‘deki kullanıcılara sunulmuştu.
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