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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
31.05.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Samsung'tan yepyeni bir akıllı saat daha geliyor

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Samsung'tan yepyeni bir akıllı saat daha geliyor

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni akıllı saatleri için çalışmalarını sürdürüyor. Galaxy Note 10 ile birlikte tanıtılması beklenen yeni saatler bakın hangi özellikleriyle dikkat çekecek?

Samsung, Galaxy Note 10 ile birlikte kullanıcılarına bir sürpriz daha yaparak yeni akıllı saatlerini de görücüye çıkarmayı planlıyor. Son olarak Galaxy Watch ve Galaxy Active model saatlerini satışa sunan ve kullanıcılardan ilgi gören Samsung'un bu kez Galaxy Watch modellerini yenilemesi bekleniyor.

Samsung'a yakın kaynaklardan biri olan SamMobile'ın iddiasına göre, Galaxy Watch'ın varisi, Wi-Fi / Bluetooth seçenekleri için SM-R820 ve SM-R830, LTE sürümleri için SM-R825 ve SM- R835 model isimlerine sahip olacak. Galaxy Watch'da olduğu gibi iki model seçeneği söz konusu olsa da, Samsung'un aynı boyut seçeneklerine (42mm ve 46mm) bağlı kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

Son olarak ABD için SM-R827 ve SM-R837 model numaraları ile 5G sürümünün sunulması da mümkün.

Kelepçe gibi görünüyor: Hem saat hem telefon!Uzaktan bakıldığında kelepçe gibi görünen Nubia'nın yeni oyuncağı kafaları karıştırdı: Bu bir saat mi yoksa başlı başına telefon mu? Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildirdi.
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