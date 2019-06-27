Samsung'tan yeni tablet geliyor! İşte muhtemel teknik özellikleri
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Bir süredir tablet pazarında sessizliğini koruyan şirket, bu kez bakın nasıl bir cihaz hazırlığında?
Samsung, Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisinden güç alan yeni bir tablet için kolları sıvamış durumda. Samsung SM-T545 ismiyle görünen Geekbench testinde cihazla ilgili bazı teknik özellikler de ortaya çıkmış durumda. Henüz ismi bilinmese de, şirketin bu cihazı Galaxy Tab Active Pro olarak isimlendireceği düşünülüyor.
4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla kullanıcıların karşısına çıkması beklenen yeni Samsung tabletin kullandığı Snapdragon 710 işlemci, son olarak şirketin Galaxy A8s cihazlarında görülmüştü.
SM-T545'in Android 9 Pie ile gelmesi ve Samsung'un One UI arayüzünü kullanması bekleniyor. Cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik tamamen belirsiz. Önümüzdeki günlerde gelecek sızıntılarla daha net bir bilgi edinme şansımız olabilir.
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