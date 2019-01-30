Samsung'tan yeni kablosuz kulaklık: Galaxy Buds
Samsung'un gelecek ay tanıtması beklenen telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus ile birlikte minik bir sürpriz yapacağı ve yeni nesil kablosuz kulaklıklarının duyurusunu yapacağı konuşuluyor. Galaxy Buds adını taşıması kuvvetle muhtemel bu kulaklıklar bakın nasıl olacak?
Telefonlar bir yana aksesuar ürünleri de teknoloji üreticileri için hayli büyük öneme sahip. Kullanıcıların kendi aksesuar ürünlerini kullanması için yoğun çaba içerisinde olan şirketler, bu alanda da büyük bir rekabetin içinde. Bu kapsamda Samsung, sadece yeni telefonlarını duyurmakla kalmayıp yeni nesil kablosuz kulaklıklarını da dünyaya duyurması bekleniyor.
Galaxy Buds adını taşıması beklenen bu kulaklılar, kullanıcılara daha zengin bir ses deneyimi sunabilmesi için AKG'nin üstün ses teknolojisine sahip olacak. Ayrıca geçen yılki Gear IconX'in devamı niteliğinde piyasaya sürüleceğini de belirtelim.
Kablosuz şarj desteğine de sahip olması beklenen Galaxy Buds'un şarj özellikli taşıma kutusuyla gelmesi bekleniyor.
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