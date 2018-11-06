Samsung'tan yeni Galaxy Note 9 geliyor
Samsung'un amiral telefonu Galaxy Note 9'a yeni bir model daha geliyor. İşte karşınızda Samsung'un yeni 'beyaz'ı...
Mobil sektöre yönelik güvenilir bilgileriyle tanıdığımız Evan Blass (@evleaks), Twitter hesabı aracılığı ile "Beyaz" Galaxy Note 9'un kısa bir süre sonra satışa sunulacağını söyledi. Samsung henüz bu konuda bir açıklama yapmamış olsa da önümüzdeki günlerde yeni renk seçeneğini resmen duyurabilir.
Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Note 9'u Okyanus Mavisi, Lavanta Moru, Gece Siyahı ve Metalik Bakır gibi renk seçenekleri ile piyasaya sürmüştü. Görünüşe bakılırsa telefon yakında Beyaz olarak da satın alınabilecek. Şirketin yeni renk seçeneğini hangi pazarlarda sunacağını ise ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz.
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