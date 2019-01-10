Samsung'tan yeni akıllı saat: Galaxy Sport
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni nesil akıllı saati Galaxy Sport'a ait görüntüler internete sızdı.
Samsung, yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Hatta bu saatin ilk görüntüleri önümüze düştü bile. Galaxy Sport adını taşıması muhtemel yeni Samsung saatler, 1.2 inç'lik bir ekran büyüklüğüyle geliyor. 4 GB RAM ile çalışan ve siyah, pembe, gümüş ve yeşil olmak üzere dört farklı renkte kasası bulunan Galaxy Sport, Samsung'un kendi işletim sistemi Tizen ile çalışıyor.
Bixby desteğine de sahip olması beklenen Samsung Galaxy Sport'un döner çerçeveye sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.
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