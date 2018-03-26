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    Samsung'tan tuğla kadar dayanıklı telefon!

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 07:11 | Son Güncelleme:

    Samsung'un özel olarak geliştirdiği dayanıklı telefonu, ne yazık ki asla sizin olamayacak!

    Samsung yeni, süper dayanıklı bir akıllı telefonu tanıttı, ancak satın almanız hiç bir zaman mümkün olmayacak. Cihazın ilginç ve çekici bir çok özelliği bulunsa da (örneğin devasa, değişebilir pili gibi), şirketin halkla ilişkiler ekibi cihazı devlet sırrı gibi koruyor, bu yüzden telefonun ismini bile bilmiyoruz.

    İngiltere güvenlik teknolojileri etkinliği olan BAPCO'da tanıtılan telefon özel olarak ön hat acil durum personeli (polis, ambulans sürücüleri, itfaiyeciler) için geliştirildi. Telefon, Emergency Services Network (acil hizmetler ağı, ESN) sisteminin kurulması ile birlikte duyurulmuştu. Şu an Airwave adı ile bilinen ESN hizmetleri, "Kamu güvenliği LTE" 4G kullanarak hızlı bilgi alışverişi sağlıyor.

    chip.com.tr'nin haberine göre telefonun A veya J serisi telefonları baz alarak tasarlandığı tahmin ediliyor. Cihazın telsiz benzeri "konuşmak için bas" özelliği ve 4500mAh kapasiteli sökülebilir pili onu eşsiz bir telefon yapıyor. Cihazın diğer ilginç özellikleri arasında, tek bir vida ile sabit duran kapağı, pogo stili konektörler ile hızlı şarj sağlaması, USB portu, fiziksel navigasyon tuşları, üçlü LED flaşa sahip ön ve arka kameralar bulunuyor. Telefon ayrıca IP68 ve MIL-STD-810G dayanıklılık sertifikalarına sahip.

    Etiketler: tuğla
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