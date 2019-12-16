Samsung'tan 'Siber Zorba Olma' çağrısı

İnternetin sorumlu kullanımına yönelik ‘İnterneti Tadında Kullan’ dijital farkındalık kampanyasını hayata geçiren Samsung Electronics Türkiye, kampanyanın son videosu ‘Siber Zorba Olma’yı dijital kanallarda yayına aldı. Elektronik ortamda bir birey veya grubun, diğerlerine yönelik kasıtlı biçimde gerçekleştirdiği aşağılama, iftira, dedikodu, taciz, tehdit, utandırma ve dışlama gibi rahatsızlık verici eylemleri ifade eden “siber zorbalık” kavramı her gün binlerce çocuk ve gencin fiziksel ve psikolojik zarar görmesine sebep oluyor.



Çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde psikolojik ve fiziksel anlamda yıkıcı etkileri olan bu sorunla ilgili tüm ülke genelinde farkındalık yaratmak için hazırlanan dijital filmin ilk sahnesinde elinde çikolatalı süt ile yürüyen 13-14 yaşlarında bir kız çocuğu görüyoruz. Arka planda ise onu alay konusu edecek bir senaryo hazırlayan bir grup genç yer alıyor.



Genç grup, kız çocuğunun bir ipe takılarak yere düşmesine ve sütün dökülmesine bilerek sebep oluyor ve bu sahneyi cep telefonlarına kaydederek kızın kendisini kötü hissetmesini sağlıyor. İkinci sahnede ise kilolu olduğu için arkadaşlarının dalga geçen mesajlarına maruz kalan mutsuz bir genç kız, üçüncü sahnede de kimselerin görmesini istemediği fotoğrafının sosyal medyada arkadaşları tarafından paylaşıldığının farkına varan 10-12 yaşlarında bir çocuk görüyoruz.







Videonun son sahnesinde ise dizüstü bilgisayarını kapatarak 15-16 yaşlarında bir gencin hayatı tanıyamadan yaşamına son vermek istemesine şahit oluyoruz.