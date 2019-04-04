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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.04.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Samsung'tan minik Galaxy Note 10 geliyor

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Samsung'tan minik Galaxy Note 10 geliyor

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy S10 serisi telefonlarının ardından şimdi de Galaxy Note 10 için gün sayıyor. Şirket, yeni modelde farklı olarak daha küçük bir ekrana sahip özel bir Galaxy Note 10 modeli düşünüyor.

Galaxy Note 9'un ardından Samsung, bu seride yeni bir strateji benimseyerek farklı modellerle Galaxy Note serisini süslemek niyetinde. Galaxy S10 5G'de olduğu gibi Galaxy Note 10'un da 5G destekli özel bir modelinin satışa sunulması beklenirken, bir diğer sürpriz ise küçük ekranlı Note 10 olacak gibi görünüyor. Galaxy Note 10 Lite veya Galaxy Note 10e ismini taşıması beklenen bu küçük ekranlı telefon, pek çok özelliğiyle diğer modellerden çok da farklı olmayacak; ancak daha küçük ekran isteyenler için bir çözüm sunacak.

Küçük ekranlı Galaxy Note 10 iddiasında bulunan Koreli teknoloji platformu The Bell'e göre küçük olan Note 10, sadece Avrupa'da satılacak. Buradan telefonun Galaxy Note 10'un kendisi olmadığı, bir Lite sürümü olduğu anlaşılıyor çünkü Samsung'un kendi kendini kısıtlamasının bir anlamı olmayacak.

Galaxy Note 10'un (veya Galaxy Note 10'ların) Ağuıstos 2019'da tanıtılması bekleniyor. Doğru bilgiyi almak için biraz daha beklememiz gerekecek. 

Samsung Galaxy S10e'yi inceledikSamsung'un bütçe dostu telefonu Galaxy S10e Türkiye'de satışa sunuldu. Samsung'un bu yeni oyuncağını sıcağı sıcağına inceledik.
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