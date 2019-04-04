Samsung'tan minik Galaxy Note 10 geliyor
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, Galaxy S10 serisi telefonlarının ardından şimdi de Galaxy Note 10 için gün sayıyor. Şirket, yeni modelde farklı olarak daha küçük bir ekrana sahip özel bir Galaxy Note 10 modeli düşünüyor.
Galaxy Note 9'un ardından Samsung, bu seride yeni bir strateji benimseyerek farklı modellerle Galaxy Note serisini süslemek niyetinde. Galaxy S10 5G'de olduğu gibi Galaxy Note 10'un da 5G destekli özel bir modelinin satışa sunulması beklenirken, bir diğer sürpriz ise küçük ekranlı Note 10 olacak gibi görünüyor. Galaxy Note 10 Lite veya Galaxy Note 10e ismini taşıması beklenen bu küçük ekranlı telefon, pek çok özelliğiyle diğer modellerden çok da farklı olmayacak; ancak daha küçük ekran isteyenler için bir çözüm sunacak.
Küçük ekranlı Galaxy Note 10 iddiasında bulunan Koreli teknoloji platformu The Bell'e göre küçük olan Note 10, sadece Avrupa'da satılacak. Buradan telefonun Galaxy Note 10'un kendisi olmadığı, bir Lite sürümü olduğu anlaşılıyor çünkü Samsung'un kendi kendini kısıtlamasının bir anlamı olmayacak.
Galaxy Note 10'un (veya Galaxy Note 10'ların) Ağuıstos 2019'da tanıtılması bekleniyor. Doğru bilgiyi almak için biraz daha beklememiz gerekecek.
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