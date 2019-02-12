Samsung'tan katlanabilir telefon geliyor... İşte tanıtılacağı tarih
Akıllı telefon piyasasına farklı bir boyut kazandırmaya hazırlanan Samsung, uzun zamandır konuşulan katlanabilir ekranlı telefonu için tarih verdi.
Birçok teknoloji firmasının katlanabilir ekranlı telefon üretmeye hazırlandığı bu dönemde Samsung tarafından rakiplerine karşı atak geldi. Bildiğiniz üzere Güney Koreli şirket ilk olarak SDC 2018'de katlanabilir ekranlı telefonun konsept tasarımını ortaya çıkarmıştı. Ardından CES 2018'de sızıntılarla gündeme gelen cihaz hakkında detaylar gün yüzüne çıkıyor.
Kullanıcıların merakla beklediği katlanabilir modelin Galaxy Fold olarak adlandırılması beklenirken Samsung'un 20 Şubat tarihinde gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde amiral gemileriyle beraber lanse edilmesi bekleniyor. Şirket'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamada belirtilen tarih için geri sayım başlamış durumda.
Ancak bir başka söylenti ise Samsung'un 20 şubat tarihinde katlanabilir telefonun sadece son tasarımının sunulacağı, Galaxy Fold olarak adlandırılması beklenen cihaz için başka bir etkinlik düzenleneceği yönünde. 1.180 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen telefonun 2019'un sonlarına Doğru ABD ve Avrupa pazarına sunulması bekleniyor.
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