Samsung'tan İstinyePark'ta özel etkinlik

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
20.04.2018 - 07:24, Son Güncelleme:

Samsung'tan İstinyePark'ta özel etkinlik

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Samsung'tan İstinyePark'ta özel etkinlik

Samsung Electronics’in en yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S9 ve S9+, Galaxy Studio’nun etkinlik programlarıyla birlikte ile İstanbul’daki tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 20 Nisan - 3 Haziran tarihleri arasında konser, eğlence ve atölyelere ev sahipliği yapacak Galaxy Studio, deneyim alanlarında ise ziyaretçilerinin Samsung’un en güncel mobil ürünlerini ve aksesuarlarını detaylıca incelemelerine imkân sunacak.

İstinyePark’daki Galaxy Studio, açılış haftasında iki özel etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Türk pop müziğinin genç ve başarılı isimlerinden Atiye, 21 Nisan Cumartesi günü saat 17:00’de Galaxy Studio deneyim alanında sevenleri ile buluşacak. Ekranların sevilen ismi Evrim Akın ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında “Minikler Sahnede” etkinliği ile 22 Nisan Pazar günü saat 15:00’te Galaxy Studio deneyim alanında çocuklar ile buluşacak.

Teknoloji meraklıları, Galaxy Studio’daki farklı deneyim alanlarında yeni Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın düşük ışık performansı, ultra ağır video çekim yeteneği ve AR Emoji özelliklerini deneme şansı bulacaklar. GalaxyFitness alanında ise ancak dağlarda yaşayabilecekleri kayak keyfini tadacak, Samsung’un diğer mobil cihazlarını ve aksesuarlarını yakından inceleyebilecekler.

Galaxy Studio, 3 Haziran tarihine kadar İstinyePark’ta teknolojiseverlerin ziyaretine açık olacak.

Samsung Galaxy Studio’da düzenlenecek olan etkinliklerinden haberdar olmak için Samsung Electronics Türkiye’nin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

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