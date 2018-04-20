Samsung'tan İstinyePark'ta özel etkinlik
Samsung Electronics’in en yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S9 ve S9+, Galaxy Studio’nun etkinlik programlarıyla birlikte ile İstanbul’daki tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 20 Nisan - 3 Haziran tarihleri arasında konser, eğlence ve atölyelere ev sahipliği yapacak Galaxy Studio, deneyim alanlarında ise ziyaretçilerinin Samsung’un en güncel mobil ürünlerini ve aksesuarlarını detaylıca incelemelerine imkân sunacak.
İstinyePark’daki Galaxy Studio, açılış haftasında iki özel etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Türk pop müziğinin genç ve başarılı isimlerinden Atiye, 21 Nisan Cumartesi günü saat 17:00’de Galaxy Studio deneyim alanında sevenleri ile buluşacak. Ekranların sevilen ismi Evrim Akın ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında “Minikler Sahnede” etkinliği ile 22 Nisan Pazar günü saat 15:00’te Galaxy Studio deneyim alanında çocuklar ile buluşacak.
Teknoloji meraklıları, Galaxy Studio’daki farklı deneyim alanlarında yeni Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın düşük ışık performansı, ultra ağır video çekim yeteneği ve AR Emoji özelliklerini deneme şansı bulacaklar. GalaxyFitness alanında ise ancak dağlarda yaşayabilecekleri kayak keyfini tadacak, Samsung’un diğer mobil cihazlarını ve aksesuarlarını yakından inceleyebilecekler.
Galaxy Studio, 3 Haziran tarihine kadar İstinyePark’ta teknolojiseverlerin ziyaretine açık olacak.
Samsung Galaxy Studio’da düzenlenecek olan etkinliklerinden haberdar olmak için Samsung Electronics Türkiye’nin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
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