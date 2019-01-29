Samsung'tan iki telefon birden: Galaxy M10 ve Galaxy M20
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, iki yeni telefonunu dünyaya duyurdu. 'Dünyaya' dediğimize bakmayın elbette; zira şirket ilk etapta bu cihazları sadece Hindistan'da satışa sunmayı planlıyor. Peki Galaxy M10 ve Galaxy M20 hangi özelliklerle geliyor?
Samsung, Infinity-V ekranlı telefonları ile orta segmente farklı bir hava katmayı planlıyor. 5 Şubat’tan itibaren satışa sunulacak olan M10 ve Galaxy M20 özellikleri ve fiyatı ile ön plana çıkmayı başarıyor.
Telefonlardan daha güçlüsü Galaxy M20, 6,3 inç Full HD Infitiy V ekran, 5.000mAh pil, USB-C hızlı şarj, yüz ile kilit açma (M10'da da var) ve arka yüzde bir parmak izi tarayıcısıyla geliyor.
İki telefon da Samsung'un yeni sekiz çekirdekli Exynos işlemcisinden güç alıyor ve aynı çift arka kamera kullanıyor. Samsung Galaxy M20′de çift arka kamera kurulumu karşılıyor. Bu kısımdaysa, teknoloji devi f/1.9 diyafram açıklığına sahip olan 13 Megapiksel ana kameraya ve 5 megapiksel değerindeki ultra geniş açılı kamera sensörüne yer veriyor.
Giriş seviyesi yeni Galaxy M10 ve M20, Xiaomi ve Oppo'nun 200 doların altındaki telefonlarıyla yarışacak.
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