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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.01.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Samsung'tan iki telefon birden: Galaxy M10 ve Galaxy M20

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Samsung'tan iki telefon birden: Galaxy M10 ve Galaxy M20

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, iki yeni telefonunu dünyaya duyurdu. 'Dünyaya' dediğimize bakmayın elbette; zira şirket ilk etapta bu cihazları sadece Hindistan'da satışa sunmayı planlıyor. Peki Galaxy M10 ve Galaxy M20 hangi özelliklerle geliyor?

Samsung, Infinity-V ekranlı telefonları ile orta segmente farklı bir hava katmayı planlıyor. 5 Şubat’tan itibaren satışa sunulacak olan M10 ve Galaxy M20 özellikleri ve fiyatı ile ön plana çıkmayı başarıyor.

Telefonlardan daha güçlüsü Galaxy M20, 6,3 inç Full HD Infitiy V ekran, 5.000mAh pil, USB-C hızlı şarj, yüz ile kilit açma (M10'da da var) ve arka yüzde bir parmak izi tarayıcısıyla geliyor.

İki telefon da Samsung'un yeni sekiz çekirdekli Exynos işlemcisinden güç alıyor ve aynı çift arka kamera kullanıyor. Samsung Galaxy M20′de çift arka kamera kurulumu karşılıyor. Bu kısımdaysa, teknoloji devi f/1.9 diyafram açıklığına sahip olan 13 Megapiksel ana kameraya ve 5 megapiksel değerindeki ultra geniş açılı kamera sensörüne yer veriyor.

Samsungtan iki telefon birden: Galaxy M10 ve Galaxy M20

Giriş seviyesi yeni Galaxy M10 ve M20, Xiaomi ve Oppo'nun 200 doların altındaki telefonlarıyla yarışacak.

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