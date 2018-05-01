Samsung'tan iki farklı Galaxy Note 9 birden!
Galaxy Note 7'den dersini alan ve Note 8 için başarılı bir kampanya yürüten Samsung'un gözü bu kez Galaxy Note 9'da... Şirketin yeni Note serisi telefonunun sertifikasyonu Çin'de alındı.
Samsung'un bu yılın ikinci yarısında duyurması beklenen Galaxy Note 9'un iki model olacağına dair bilgiler yer alıyordu. Son ortaya çıkan bilgilere göre Güney Koreli şirket Galaxy Note 9'a ait iki farklı modele Çin'de sertifikasyon aldı. Firmanın yeni telefon modellerinde 4000 mAh'lik bir batarya bulunması bekleniyor. Ayrıca modelin Plus sürümünde üst düzey çift kameranın olacağı düşünülüyor.
Samsung'un ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusu kullanması da bekleniyor. 6 GB RAM ve 128/256 GB'lık depolama seçeneklerine sahip olacak telefonun 6.3 inçlik QHD+ Super AMOLED ekranla gelmesi kuvvetle muhtemel. Samsung'un yeni amiral gemisinin işlemcisi Amerika ve Çin'de Snapdragon 845, diğer ülkelerde ise Exynos 9810 yonga seti olacak.
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