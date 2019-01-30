Samsung'tan hastalıkları teşhis edebilen tişört
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, teknolojiyi sağlık alanında farklı bir yolda kullanmayı planlıyor. Henüz tasarlanmakta olan özel bir tişörtün hastalıkları teşhis edebilmesi hedefleniyor.
Samsung mühendisleri, uzun süredir özel bir tişört üzerinde çalışıyor. Diğer tişörtlerden farklı olarak hastalıkları analiz edebilmesi ve teşhis koyabilmesi hedeflenen bu özel tişörtler, üzerinde yer alan sensörler aracılığıyla bunu yapabilecek. Örneğin bu sensörler akciğer fonksiyonları üzerine kapsamlı bir teşhis koyabilecek.
Zatüre, kronik akciğer hastalıkları dahil akciğerde yaşanabilecek pek çok sorunu otomatik olarak tespit edebilmesi amaçlanan bu akıllı tişörtlerin doğru kullanılabilmesi için kullanıcının yaşını, cinsiyetini, ağırlığını ve boyunu doğru bir şekilde tişörte tanımlaması gerekiyor. Telefon üzerinden veri analizi takibi yapılabilirken, kullanıcılar tişörtün koyduğu teşhisi de yine telefonları ile öğrenebiliyor.
Ancak Samsung elbette bunu sadece tişört formatında düşünmüyor; bir gömlek de yeri geldiğinde bu teşhisleri yapabilecek donanıma sahip olacak.
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