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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
07.11.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Samsung'tan Exynos işlemcileri için şaşırtan karar

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Samsung'tan Exynos işlemcileri için şaşırtan karar

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, telefonlarında kullandığı mobil işlemci serisi Exynos için radikal bir karar aldı. 2016 yılında tanıtılan Galaxy S7 serisine gücünü veren Exynos 8890 çipsetinden beri kendi tasarladığı Mongoose CPU çekirdekleri ile yoluna devam eden Samsung, özel CPU tasarım grubunu kapatmayı planlıyor.

Austin Araştırma Merkezi'ndeki CPU projesini durduracak olan Samsung, bu tesiste çalışan 3000 kişiden 290 kişinin işten çıkartılacağını açıklarken, çalışanların işlerini kaybedecekleri için üzüldüklerini, ancak bunun gerekli olduğunu belirtti.

Departman Exynos 9110, 9810 ve 9820 gibi mobil çipsetlerin tasarımı ile biliniyor. Artık Samsung mobil cihazlar için özel Exynos çipsetlerin geliştirilmesi konusu da değişim gösterecek. Şirket kendi işlemci çekirdeklerini tasarlamak yerine ARM v8 komut seti tabanlı referans ARM A7x serisi işlemcileri kullanacak. Yüksek performanslı iş yükleri içinse A76 veya A77 seçilecek gibi gözüküyor.

Şu an için yeni nesil mobil cihazlarda yer alması beklenilen Exynos 9830 çipset gibi yeni işlemciler içerisinde hangi çekirdekleri göreceğimiz merak konusu. Referans ARM Cortex-A77 kullanılabileceği iddiaları ise ağır basıyor. Yeni duyurulan Exynos 990 gibi çiplerde ise özel CPU çekirdeği yer alacak. Yeni Exynos çipsetlerin tüm gelecekteki revizyonları ise ARM lisansı kullanacak.

Şirket bölge bazında yine Qualcomm Snapdragon ve Exynos işlemci seçenekleri sunmaya da devam edecek.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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