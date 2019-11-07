Samsung'tan Exynos işlemcileri için şaşırtan karar
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, telefonlarında kullandığı mobil işlemci serisi Exynos için radikal bir karar aldı. 2016 yılında tanıtılan Galaxy S7 serisine gücünü veren Exynos 8890 çipsetinden beri kendi tasarladığı Mongoose CPU çekirdekleri ile yoluna devam eden Samsung, özel CPU tasarım grubunu kapatmayı planlıyor.
Austin Araştırma Merkezi'ndeki CPU projesini durduracak olan Samsung, bu tesiste çalışan 3000 kişiden 290 kişinin işten çıkartılacağını açıklarken, çalışanların işlerini kaybedecekleri için üzüldüklerini, ancak bunun gerekli olduğunu belirtti.
Departman Exynos 9110, 9810 ve 9820 gibi mobil çipsetlerin tasarımı ile biliniyor. Artık Samsung mobil cihazlar için özel Exynos çipsetlerin geliştirilmesi konusu da değişim gösterecek. Şirket kendi işlemci çekirdeklerini tasarlamak yerine ARM v8 komut seti tabanlı referans ARM A7x serisi işlemcileri kullanacak. Yüksek performanslı iş yükleri içinse A76 veya A77 seçilecek gibi gözüküyor.
Şu an için yeni nesil mobil cihazlarda yer alması beklenilen Exynos 9830 çipset gibi yeni işlemciler içerisinde hangi çekirdekleri göreceğimiz merak konusu. Referans ARM Cortex-A77 kullanılabileceği iddiaları ise ağır basıyor. Yeni duyurulan Exynos 990 gibi çiplerde ise özel CPU çekirdeği yer alacak. Yeni Exynos çipsetlerin tüm gelecekteki revizyonları ise ARM lisansı kullanacak.
Şirket bölge bazında yine Qualcomm Snapdragon ve Exynos işlemci seçenekleri sunmaya da devam edecek.
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