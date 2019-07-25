Samsung'tan ekranı katlanabilen Galaxy Fold'la ilgili sürpriz açıklama
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un bu yılın başlarında dünyaya duyurduğu, ancak teknik sorunlar nedeniyle satışını ertelediği ekranı katlanabilen telefonu Galaxy Fold ne zaman satışa çıkacak? Şirket, teknik sorunla karşılaştıktan sonra cihazda neleri değiştirdi?
Samsung'un esnek ekranlı telefonu Galaxy Fold kullanıcılardan büyük ilgi görmesine karşın, aradan aylar geçmesine rağmen henüz satışa sunulmuş değil. Bir dizi teknik sorun nedeniyle cihaz üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran şirket, ilk etapta bu telefonunu her ülkede satışa çıkarmayı planlamıyor. Bunun ötesinde Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisi Galaxy Fold içinde yer alacak ve cihazda bir dizi değişiklik yapılmış durumda.
Samsung'tan yapılan açıklama göre işte Galaxy Fold üzerinde yapılan kayda değer değişiklikler:
* “Infinity Flex ekranının üstünde bulunan koruyucu katman, çerçevenin ötesine doğru uzatıldı. Bu katman, ekran yapısının ayrılmaz bir parçasıdır ve bu yüzden onu kaldırmayı düşünmüyoruz.”
* “Telefonumuz, katlanabilir deneyimini koruyacak. Kendisini dış etkenlerden korumak adına kendisine ek takviyeler sağladık.”
* “Menteşe alanının altını ve üstünü, yeni eklenen koruma kapakları ile güçlendirdik.”
*“Ekranın korumasını güçlendirmek amacı ile Infinity Flex ekranının altında yer alan ek metal katmanlarını, koruma kapaklarına dahil ettik.”
* “Menteşe ile katlama gövdesi arasındaki boşluğu azalttık.”
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