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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.07.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Samsung'tan ekranı katlanabilen Galaxy Fold'la ilgili sürpriz açıklama

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Samsung'tan ekranı katlanabilen Galaxy Fold'la ilgili sürpriz açıklama

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un bu yılın başlarında dünyaya duyurduğu, ancak teknik sorunlar nedeniyle satışını ertelediği ekranı katlanabilen telefonu Galaxy Fold ne zaman satışa çıkacak? Şirket, teknik sorunla karşılaştıktan sonra cihazda neleri değiştirdi?

Samsung'un esnek ekranlı telefonu Galaxy Fold kullanıcılardan büyük ilgi görmesine karşın, aradan aylar geçmesine rağmen henüz satışa sunulmuş değil. Bir dizi teknik sorun nedeniyle cihaz üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran şirket, ilk etapta bu telefonunu her ülkede satışa çıkarmayı planlamıyor. Bunun ötesinde Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisi Galaxy Fold içinde yer alacak ve cihazda bir dizi değişiklik yapılmış durumda.

Samsung'tan yapılan açıklama göre işte Galaxy Fold üzerinde yapılan kayda değer değişiklikler:

* “Infinity Flex ekranının üstünde bulunan koruyucu katman, çerçevenin ötesine doğru uzatıldı. Bu katman, ekran yapısının ayrılmaz bir parçasıdır ve bu yüzden onu kaldırmayı düşünmüyoruz.”

* “Telefonumuz, katlanabilir deneyimini koruyacak. Kendisini dış etkenlerden korumak adına kendisine ek takviyeler sağladık.”

* “Menteşe alanının altını ve üstünü, yeni eklenen koruma kapakları ile güçlendirdik.”

*“Ekranın korumasını güçlendirmek amacı ile Infinity Flex ekranının altında yer alan ek metal katmanlarını, koruma kapaklarına dahil ettik.”

* “Menteşe ile katlama gövdesi arasındaki boşluğu azalttık.”

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