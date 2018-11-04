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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
04.11.2018 - 09:06, Son Güncelleme:

Samsung'tan düşük fiyata Galaxy S10 geliyor

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Samsung'tan düşük fiyata Galaxy S10 geliyor

Samsung, birden fazla Galaxy S10 modeliyle piyasaya girecek; ancak bu modellerden biri sadece özellikleriyle değil, düşük fiyatıyla da öne çıkacak.

Bloomberg'in raporuna göre S9'u sürdürecek "Beyond" kod adlı bir model ve S9+'ı devam ettirecek bir S10+ modelinin yanı sıra Samsung, bütçe dostu olan bir model daha sunacak. Apple'ın iPhone XR hamlesinden ilham aldığı düşünülen bu strateji ile Güney Koreli dev, bugünlerde 1000 dolara kadar yükselen amiral gemisi fiyat etiketinden daha düşük olan 750 dolar seviyesine hitap etmeyi amaçlıyor olabilir.

Rapora göre yeni cihazlarda Samsung'un 2014'teki Galaxy Note Edge'den bu yana sürdürdüğü kavisli OLED ekran tasarımı bu seride de devam ettirilecek ve Galaxy S serisinde son iki nesildir beklenilen ekran içi parmak izi sensörü bu modelde nihayet ekran altındaki yerini alacak. Samsung yeni cihazları ile daha önceden Galaxy A serisinde kullanılan üçlü arka kamera sistemini de amiral gemisi serisine taşıyabilir. Ön kameraya gelindiğinde ise Samsung'un çentikli tasarımı geride bırakmanın önündeki en büyük engel olarak görülen ön kamerayı da ekranın altına almayı başardığı iddiası dikkat çekiyor.

Samsungtan düşük fiyata Galaxy S10 geliyor

Samsung'un S10 serisi ile sunması beklenen 5G destekli modeli için Verizon ile görüşmeye devam ettiği rapordaki detaylar arasında. Bunun yanı sıra dördüncü bir S10 prototipinin 3.5mm'lik kulaklık girişi olmadan geleceği de rapordaki bir diğer ilginç nokta -ancak bu modelin Samsung tarafından duyurulup duyurulmayacağı kesin değil.

Samsung'un ucuz modeli için birçok maliyetten kaçınmak zorunda olduğu ortada. S10'a ait ucuz modelin S10 ve S10+'a göre birçok özellikten yoksun olarak gelmesi beklenebilir.

Ek olarak, raporun asıl odağında olan "Winner" ("Kazanan") kod adlı katlanabilir akıllı telefon modeli hakkında Samsung'un henüz ekranın dikey mi yoksa yatay mı katlanması gerektiği konusunda bir çözüme varamadığı iddiası yer alıyor. Bu iddia, Kasım'da ya da 2019 yılının başlarında ortaya çıkması beklenen bu modelin gelişinin düşündüğümüzden daha uzakta olduğunu belirtir nitelikte. Samsung ise beklenildiği gibi etkinlik tarihinden önce tüm bu iddiaları doğrulamaktan kaçınıyor.

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