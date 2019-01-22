Samsung'tan dünyanın en ince kamera sensörü
Akıllı telefonların kameraları gelişen teknoloji ile birlikte her geçen gün büyüyor. Kameralar nedeniyle bileşenleri cihazlara sığdırmakta zorlanan üreticilerin imdadına ise Samsung yetişti. Güney Koreli şirket oldukça küçük bir kamera sensörünü tanıttı.
Özellikle yeni çıkan akıllı telefonların neredeyse hepsinde çentikli ekran görüyoruz. Bu durumu artık standart haline getiren şirketler cihazların ön tarafında yer alan kameraları saklama gereği duyuyor. Kamera sensörlerinin küçülmesi ve çerçevelerin incelmesiyle ekrana gömülü ön kameralar tercih ediliyor.
Güney Koreli şirket Samsung, ekrana gömülü bir şekilde yerleştirilebilen oldukça küçük kamera sensörünü tanıttı. ISOCELL Slim 3T2 adındaki bu sensör Samsung'un ürettiği en küçük sensör konumunda yer alıyor. Ön ve arka kameralarda kullanılabilen sensör, 20 megapiksel çözünürlük sunabiliyor.
Aynı zamanda tele-camera modüllerini küçültebilen sensör, ISOCELL Plus teknolojisi ile beraber düşük ışıkta oldukça yüksek performans sunuyor. Oldukça küçük yapısıyla dikkat çeken ISOCELL Slim 3T2 adındaki sensörünü yeni nesil telefonlarda sıkça göreceğiz gibi gözüküyor.
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