Samsung'tan dört kameralı telefon: Galaxy A9

Telefonlardaki kamera sayısı her yeni modelde artmaya başladı. Bunun son örneği Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'tan geldi. Şirket; dört kameralı telefonu Galaxy A9'u tüm dünyaya duyurdu. Peki dört kamera bir telefona ne sağlıyor dersiniz?

12 Ekim 2018 - 07:15:48 Hürriyet Haber

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Dört arka kamera Galaxy A9'u diğer orta seviye telefonlardan ayırmakla kalmıyor, kamera sayısıyla piyasadaki amiral gemilerinin bile bir adım önüne çıkarıyor. Kameralara tek tek bakarsak, 24MP'lik ana kameraya 5MP'lik bir derinlik algılayıcının eşlik ettiğini görüyoruz. Arka yüzde bunlara ilave olarak 8MP'lik 120 derece görüş açılı ultra-geniş kamera ve 2X optik zum özellikli 10MP telefoto kamera daha bulunuyor.

Kameraların sağında, ortada bir parmak izi tarayıcısına yer verilmiş. Parmak izine alternatif olarak yüz tanımayla açabildiğiniz telefonun bir adet ön kamerası da var.





Snapdragon 660 işlemci ve 6GB RAM ile gelen Galaxy A9, 128GB dahili depolama alanı ve microSD ile 512GB kadar daha genişleme olanağı sunuyor. SD kart slotunun yanında nano-SIM için iki ayrı slot bulunuyor. Kulaklık girişinin telefonda kendine yer bulduğunu da belirtelim.

Tüm bu donanımlar için 3.800mAh'lik güçlü bir pil taşıyan yeni Galaxy A9, alt kısmındaki USB-C portu üzerinden şarj oluyor. Telefon piyasaya pembe, siyah ve mavi renk seçenekleriyle Aralık ayında Türkiye'de satışa çıkacak. Galaxy A9'un Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.