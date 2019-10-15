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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 15.10.2019 - 08:52, Son Güncelleme:

Samsung'tan daha ucuza Galaxy Note 10 ve Galaxy S10 geliyor

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Samsung'tan daha ucuza Galaxy Note 10 ve Galaxy S10 geliyor

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, daha düşük fiyatlara sahip yeni bir Galaxy Note 10 ve Galaxy S10 modeli geliştiriyor. Peki yeni telefonlar, donanım özellikleri bakımından nasıl olacak?

Samsung'a yakın kaynaklardan biri olan DroidShout'un iddiasıan göre daha ucuza gelmesi beklenen yeni Galaxy S10 modeli, kod adıyla SM-G770F, Galaxy A91 ile aynı özelliklere sahip olacak. Galaxy A91'in özellikleri arasında Snapdragon 855, 8GB RAM, 128GB depolama, 48MP arka kamera ve 12MP ve 5MP ultra-geniş ve derinlik algılayıcıları, 32MP ön kamera, 45W şarj ile 4500mAh batarya, 6,7 inçlik Full HD+ ekran ve Android 10 bulunuyor. 

Eğer iki cihaz bu özellikleri paylaşacaksa, Galaxy S10 Lite'ın, kameralar hariç her alanda Galaxy S10e'den daha iyi olacağı söylenebilir. Galaxy A50s ve Galaxy M30s gibi orta seviye telefonlarda 48MP arka ve 32MP ön kameraları daha önce de gördük ancak bu kameraların, Samsung'un üst seviye Galaxy S10 ve Note 10 serisi telefonlarının kalitesine yaklaşmadıkları rahatlıkla söylenebilir. Buna rağmen S10 Lite, Galaxy S10, S10+ ve Note 10'a karşı batarya kapasitesi ve şarj hızı konusunda da öne geçecek gibi gözüküyor.

Tabii ki her zaman olduğu gibi bu söylentilerin kesinlikle doğru olduklarını söylemek mümkün değil. Ancak Samsung'un piyasaya mümkün olduğunca fazla telefon sunmada bir sonraki adımı üst seviye telefonların daha ucuz sürümlerini üretmek olacak gibi gözüküyor. Kendisini diğer telefonlardan ayıran bir S-Pen'e sahip olan Galaxy Note 10 Lite konusunda bunun oldukça mantıklı olduğu söylenebilir ancak eğer Galaxy A91 ile aynı telefon olacak ise, Galaxy S10 Lite pek mantıklı bir sunum olmayabilir.

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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