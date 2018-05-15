Samsung'tan bütçe dostu yeni telefon: Galaxy S8 Lite!
Samsung aldığı bir karar ile artık Mini serisine devam etmeyeceğini açıklamıştı. Mini serisi yerine Lite serisine devam edecek olan şirketin yeni telefonu Samsung Galaxy S8 Lite ortaya çıktı.
Samsung'un uygun fiyatlı olması beklenen telefonu Galaxy S8 Lite'ın özellikleri ortaya çıktı. Samsung Galaxy S8 Lite'ın 2220x1080 çözünürlükte 5.8 inç'lik bir ekranı bulunması bekleniyor. Ön ve arka tarafta ise 16 megapiksellik kameranın yer alacağı düşünülüyor. Yonga setinin ise orta segment bir telefona göre olacağı düşünülüyor. Diğer bir deyişle Samsung'un yeni cihazının Snapdragon 660 işlemcisinden güç alması bekleniyor.
3000 mAh pil kapasitesine sahip olacak telefonun, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimine sahip. Telefonun fiyatının ise 2000 ila 2500 TL aralığında olması bekleniyor.
Henüz üzerinde çalışılan modelin kesin olarak hangi tarihte çıkacağı ise net değil.
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