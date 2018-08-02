Samsung'tan bir tablet daha: Galaxy Tab A 10.5
Galaxy Tab A 10.5 tanıtıldı! | Samsung’un Galaxy Tab S4 ile birlikte duyurusunu gerçekleştirdiği bir diğer tablet Galaxy Tab A 10.5 oldu. Standart kullanıcılara hitap eden tablet, sahip olduğu çocuk modları ile oldukça dikkat çekiyor.
10.5 inçlik LCD ekranında 1920x1200 piksel çözünürlük sunan tablet modeline Snapdragon 450 yonga seti güç veriyor. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen model 7300mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.
Tablet modelinde Çocuk Modu ön yüklü olarak geliyor. Ayrıca 8 adet çocuk odaklı uygulama ve oyun da yüklenmiş. BRIO World Railway ve Toca Hair Salon 3 gibi ücretli oyunlar da bunlar arasında. Diğer taraftan çoklu kullanıcı modu ile ailedeki her bireye ayrı bir hesap açılabiliyor.
Always On Daily Board uygulaması ise zamanı, ajanda notlarını, hava durumunu ve galeri fotoğraflarını gösterebiliyor. Dolby Atmos destekli 4 adet hoparlöre sahip olan tabletin LTE versiyonu da mevcut. WiFi versiyonu 330 Avro, LTE versiyonu 390 Avro olarak 24 Ağustos’ta piyasaya çıkacak.
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