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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.05.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Samsung’tan bir saatte hızlı servis dönemi

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Samsung’tan bir saatte hızlı servis dönemi

Samsung mobil cihazlardaki hizmet yaklaşımını yeniden kurgulayarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Yenilenen 14 Samsung Servis merkezinde taleplerin yüzde 90’ı sadece 1 saatte çözülerek kullanıcılara hızlı bir servis sunuluyor.

Samsung, cep telefonu sahiplerini yakından ilgilendiren yeni servis anlayışını İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan Akıllı Servis Merkezi’nde duyurdu. Akıllı Servis Merkezi ile birlikte Samsung müşterileri kolay ve hızlı servis imkanından yararlanıyor. Servise gitmeyi gerektiren durumlarda Samsung Akıllı Servis Merkezleri müşterilerin taleplerini 1 saat içerisinde yüzde 90’a varan oranda çözebiliyor.Müşteriler ayrıca Samsung Members veya Çağrı Merkezi aracılığıyla bulundukları yerden ayrılmadan sorularının önemli bir kısmına yanıt bulabiliyor. 

Samsung Akıllı Servis Merkezi’nde müşteriler Samsung tarafından özel eğitilmiş çalışanlardan destek alıyor. Bu aşamadan sonra ortalama 4 dakikada müşteriler yetkili bir uzman tarafından karşılanıyor.

Akıllı Servis Merkezlerinde bulunan teknisyenler cihazda gereken işlemleri yüzde 90’na varan bir oranda 1 saat içerisinde tamamlıyor. Cihazın sorunu 1 saat içerisinde çözülemediği takdirde ise müşteriler yedek akıllı telefon alabilme hizmetinden faydalanabiliyor. Cihaz değişimi gerektiren durumlarda ise, eski cihaz tüm aksesuarları barındıran ve kutusu kapalı kullanılmamış yeni bir cihazla değiştiriliyor.

Samsung Electronics Türkiye’nin insiyatifiyle dünyada ilk kez hayata geçirilen akıllı servis yaklaşımı Samsung’un Genel Merkezi tarafından da örnek bir proje olarak yakından takip ediliyor. 

Samsung, Akıllı Servis Merkezi haricinde Samsung Members uygulaması ve Çağrı Merkezi’nden de müşterilere destek sunmaya devam ediyor. Samsung kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran veSamsung’a hızlıca ulaşmalarını sağlayan Samsung Members uygulaması mobil cihazlardaki tüm ayarların gözden geçirilmesine veya donanımının test edilmesine olanak sağlıyor. Cihaz belleğini ve depolama alanını optimize edebilen Samsung Members uygulaması, bu avantajlarının yanı sıra Çağrı Merkezi’ni aramaya, Canlı Destek hattına bağlanmaya ve en yakın Servis merkezini bulmaya da imkan tanıyor.

Samsung Çağrı Merkezi yetkilileri ise müşterilerin satış sonrası destek alabilecekleri bir diğer önemli kanal olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Samsung Çağrı Merkezi’nin özel eğitimli ürün uzmanları, müşteri talebi durumunda cihaza uzaktan bağlanabiliyor. Teknik bir uzman ile bire bir görüşme imkanı ile Samsung hesaplarının kurulum işlemi, yazılım ve uygulama güncellemeleri, yedekleme & sıfırlama, E-posta hesaplarının kurulumu ve diğer pratik işlemler yapılabiliyor.

Samsung Electronics Türkiye Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Uğurlu, Samsung’un yeni servis anlayışı hakkında şöyle konuştu: “Yeni servis anlayışımızı müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ederek oluşturduk. Servis anlayışındaki bu yeni dönemle birlikte Samsung’dan teknik destek almak veya cihazına bakım yaptırmak hızlanıyor ve kolaylaşıyor. Şu anda Türkiye’nin 6 ilinde bulunan 14 merkez Akıllı Servis Merkezi standartlarına kavuşturuldu. Haziran ayı içinde bu sayıyı 9 ilde bulunan 21 merkeze çıkartacağız.’’

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