Samsung'tan batarya ömrü uzun telefon: Galaxy M20
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un orta segment telefonu Galaxy M20, 5000 mAh bataryasıyla dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.
Samsung, Galaxy M serisi üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Galaxy M10 ve Galaxy M20 adında iki yeni modelin yakın gelecekte satışa sunulması planlanırken, henüz Samsung'tan bu konuda net bir açıklama da yapılmış değil. Peki Galaxy M20 hangi özelliklerle geliyor?
Samsung'a yakın kaynaklara göre 5.000 mAh kapasiteli pile sahip ilk Samsung telefon, Galaxy M20 olacak. Piyasada daha büyük pilli farklı telefonlar da var ancak Samsung ilk kez çıkardığı bir modelde bu kadar büyük bir pile yer verecek.
Galaxy M20'de su damlası şeklinde çentik olması da beklenirken, Infinitty-U tasarımı ile gelen ilk telefon olarak karşımıza çıkması söz konusu.
Galaxy M10'un ise Exynos 7870 yonga seti ve 3 GB RAM ile güçlendirileceği belirtiliyor. Cihaz 32 GB dahili depolama alanına sahip olacak. LCD ekranla geleceği öne sürülen telefon kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi yüklü şekilde çıkacak.
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