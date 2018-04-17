Samsung'tan 'akılsız' telefon: Galaxy J2 Pro
Bir akıllı telefon düşünün ki internete bağlanamıyor. Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy J2 Pro, işte böyle bir model.
Samsung, bu defa farklı bir yaklaşımda bulunarak, internet çağında, tamamen internetsiz bir akıllı telefon tanıtarak dikkatleri üzerine çekti. Evet, Samsung'un yeni telefonu Galaxy J2 Pro, hiçbir şekilde internete bağlanmıyor, içinde LTE, Wi-Fi, 3G ve benzeri bağlantıları bulundurmuyor. Peki, Samsung neden böyle bir akıllı telefon yaptı?
Samsung'un Galaxy J2 Pro ile iddiası, akıllı telefon kullanmak isteyen ama internete bağlı olmak istemeyen kullanıcıları desteklediği gibi, öğrencileri hedef alıyor. Çocuklarını internetten korumak isteyen ebeveynlerin tercihi olabilecek olan Galaxy J2 Pro, Kore'de şu an satışa çıkmış durumda.
Samsung Galaxy J2 Pro'da herhangi bir internet bağlantısı bulunmadığı için, telefonda yapabilecekleriniz de bir hayli sınırlı elbette. Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp ve benzeri internet tabanlı hiçbir uygulama ve oyunu çalıştıramadığınız Galaxy J2 Pro'nun teknik özellikleri ise şöyle:
8 MP arka, 5 MP ön kamera
5 inç qHD AMOLED ekran
1.4 GHz 4 çekirdekli işlemci
1.5 GB RAM
2,600 mAh değiştirilebilir batarya
MicroSD kart desteği
Samsung Galaxy J2 Pro'nun fiyatı ise 185 Dolar karşılığı 199 Won.
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