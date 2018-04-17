Samsung'tan 'akılsız' telefon: Galaxy J2 Pro

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
17.04.2018 - 08:39, Son Güncelleme:

Samsung'tan 'akılsız' telefon: Galaxy J2 Pro

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Samsung'tan 'akılsız' telefon: Galaxy J2 Pro

Bir akıllı telefon düşünün ki internete bağlanamıyor. Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy J2 Pro, işte böyle bir model.

Samsung, bu defa farklı bir yaklaşımda bulunarak, internet çağında, tamamen internetsiz bir akıllı telefon tanıtarak dikkatleri üzerine çekti. Evet, Samsung'un yeni telefonu Galaxy J2 Pro, hiçbir şekilde internete bağlanmıyor, içinde LTE, Wi-Fi, 3G ve benzeri bağlantıları bulundurmuyor. Peki, Samsung neden böyle bir akıllı telefon yaptı?

Samsung'un Galaxy J2 Pro ile iddiası, akıllı telefon kullanmak isteyen ama internete bağlı olmak istemeyen kullanıcıları desteklediği gibi, öğrencileri hedef alıyor. Çocuklarını internetten korumak isteyen ebeveynlerin tercihi olabilecek olan Galaxy J2 Pro, Kore'de şu an satışa çıkmış durumda.

Samsung Galaxy J2 Pro'da herhangi bir internet bağlantısı bulunmadığı için, telefonda yapabilecekleriniz de bir hayli sınırlı elbette. Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp ve benzeri internet tabanlı hiçbir uygulama ve oyunu çalıştıramadığınız Galaxy J2 Pro'nun teknik özellikleri ise şöyle:

8 MP arka, 5 MP ön kamera
5 inç qHD AMOLED ekran
1.4 GHz 4 çekirdekli işlemci
1.5 GB RAM
2,600 mAh değiştirilebilir batarya
MicroSD kart desteği
Samsung Galaxy J2 Pro'nun fiyatı ise 185 Dolar karşılığı 199 Won.

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