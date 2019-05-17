Samsung'tan AKG imzalı yeni kablosuz kulaklık
Samsung üst düzey ses performansı elde etmek isteyenler için yeni AKG kulaklıklarını Türkiye’de satışa sunuyor. Yeni modeller profesyoneller kadar gençlerin de ilgisini çekiyor.
Samsung Electronics, 5 yeni kablosuz kulaklığını Türkiye’de satışa sundu. Adaptif gürültü engelleme özelliğiyle dikkat çeken N700NC ve 33 saate varan pil ömrüyle gelen Y500, sundukları yüksek performansla dikkat çekiyor. N200 ve Y100 modelleri ise farklı renk seçenekleri, hızlı şarj teknolojisi ve AAC desteğiyle dikkat çekiyor.
AKG N700NC
AKG’nin üst düzey kablosuz kulaklığı N700NC, stüdyo kalitesinde bir ses deneyimi sunuyor. Aktif gürültü engelleme ve kablosuz özelliğiyle öne çıkan N700NC, seyahat için ideal görünüyor. Uyarlanabilir gürültü engelleme teknolojisi sayesinde, etrafınızdaki dünyayla ilişkinizi kesebileceğiniz N700NC, yastıklı ayarlanabilir kafa bandı ve 20 saate varan pil ömrü ile geliyor.
Seçili mobil cihazlara yüklenen AKG kulaklık uygulaması üzerinden ses ayarları kontrol edilebilen kulaklıkta kutu içeriği de zengin. Kutu içeriğinden uçuş adaptörü ve USB şarj kablosu haricinde kompakt taşıma çantası da çıkıyor. Taşıma çantası sayesinde kulaklığı her yere kolayca taşımanız mümkün. Gümüş renk seçeneğiyle dikkat çeken AKG N700NC’nin tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 2.499 TL.
AKG N60NC
Aktif gürültü engelleme özelliğiyle fark yaratan AKG N60NC,özellikle seyahatlerde kaliteyi arayanlar için uygun bir kulaklık.Katlanabilir ve kompakt tasarımı sayesinde kolay taşınabilirlik sunan AKG N60NC, sunduğu ses deneyimiyle öne çıkıyor. Uzun yolculuklar için 15 saatlik pil ömrüne sahip olan kulaklık, aktif gürültü özelliği açık ve kablolu kullanımda ise 30 saate varan pil ömrü sunuyor. Çantanızda kolayca taşımanız için kompakt bir taşıma çantasıyla birlikte gelen AKG N60NC, seyahat ederken, müziğiniz ve kendinizle yalnız kalabileceğiniz iyi bir ses ortamı oluşturmak için ortam gürültüsünü azaltıyor. Gelen bir aramayı tek tuşla cevaplayabileceğiniz AKG N60NC, AAC teknolojisiyle yüksek kalitede sesi kayıp yaşamadan kullanıcılara sunuyor. AptX desteği ise Bluetooth akışında ses kalitesinin korunmasını sağlıyor. Yalnızca siyah renk seçeneğine sahip olan AKG N60NC’nin tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 1.999 TL.
AKG Y500
33 saate varan pil ömrü ve hızlı şarj teknolojisiyle tüm dikkati üstüne çeken AKG Y500, dört farklı renk seçeneğiyle geliyor. Y500, sevdiğiniz şarkıları kablosuz olarak aktarmanıza olanak tanıyor. Kulaklıklarınızı çıkardığınızda, şarkı sihirli bir şekilde duruyor ve tekrardan taktığınızda ise çalmaya devam ediyor. Basit kulak üstü kontrolleri sayesinde sesi kontrol edebilirsiniz ve çağrı alabilirsiniz. Alüminyum malzemesi sayesinde hem şık hem de dayanıklı bir tasarım sunan Y500, yenilenmiş renk seçenekleriyle iyi bir görünüm sergiliyor. İki uyumlu cihazı aynı anda eşleştirebileceğiniz kulaklık 15 dakika şarj edildiğinde ekstradan 1 saatlik kullanım imkanı sunuyor. Pembe, yeşil, mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olan AKG Y500’ün tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 999 TL.
AKG N200
AKG’nin yeni kulakiçi kulaklığı N200 de stüdyo kalitesinde ses deneyimi vadediyor. AptX teknolojisi ve AAC codec desteği kablosuz müzik akışında da iyi bir ses kalitesi sağlıyor. Premium malzemesiyle şıklıkta yeni bir tanım getiren kulaklıkta metal bir gövde ve dayanıklı kumaş bir kablo kullanılıyor. Konfor ve dayanıklılık için tasarlanan kulaklıklar hafif olması sebebiyle tüm gün boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor. Yüksek kalitede manyetik kulaklık parçaları kablo karışıklığının önüne geçiyor ve kulak uçları her seferinde uyum sağlıyor.Hızlı şarj destekli kulaklık tam dolu pille 8 saate varan uzun bir kullanım imkanı sunuyor. Dahili mikrofonu sayesinde sesli asistanlara da ulaşabileceğiniz AKG N200, yeşil, siyah ve mavi renk seçenekleriyle göze çarpıyor. Kulaklığın tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 799 TL.
AKG Y100
Uygun fiyatı ve güçlü ses performansıyla dikkat çeken AKG Y100, hafif bir tasarıma sahip. Trende, işte veya şehirde dolaşırken etrafınızdakilerle teması koparmadan müzik içerisinde kaybolmanıza imkan tanıyan AKG Y100 net ve temiz bir ses sunuyor. Müzik dinlerken kolayca çağrılara geçiş yapabileceğiniz AKG Y100, 8 saate varan uzun pil ömrüyle de günlük ihtiyacınızı karşılıyor. Çevrenizle iletişim kurmanızı sağlayan Ambient Aware özelliğinin de bulunduğu AKG Y100, hızlı şarj teknolojisiyle de dikkat çekiyor. 15 dakika şarjla 1 saatlik kullanım imkanı sunan AKG Y100, pembe, yeşil, mavi ve siyah renk seçenekleriyle geliyor. AKG Y100’ün tavsiye edilen perakende fiyatı ise 499 TL sunulacak
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