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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.02.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Samsung yepyeni bir Galaxy Watch ile geliyor

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Samsung yepyeni bir Galaxy Watch ile geliyor

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Galaxy Watch'un yeni bir nesli olması beklenen saatin Galaxy Sport adını taşıyacağı söyleniyordu; ancak bu iddialar asılsız çıktı. Bakın Galaxy Watch hangi özelliklerle geliyor?

Akıllı saat dendiğinde akla gelen birkaç isimden biri olmayı başaran Samsung, saatlerini her yıl yeniliyor. Bu kez şirket, yeni bir Galaxy Watch modeli üzerinde çalışıyor. Henüz yeni saatin hangi ismi taşıyacağı belli değil; ancak Galaxy Sport adını taşımayacağı kesinleşmiş durumda. Samsung, kendi geliştirdiği Exynos 9110 işlemciyi monte edeceği yeni saati Tizen 4.0.0.3 işletim sistemi kurulu olarak geliyor. 

1.3 inç'lik ekranı olan yeni nesil Galaxy Watch 360x360 piksel çözünürlük sunuyor. Batarya kapasitesi söz konusu olduğunda ise yeni model saatin öncekine göre daha küçük bir batarya kullandığı dikkat çekiyor. Galaxy Watch'ta 300 mAh batarya bulunuyordu; bu modelde ise 230 mAh batarya yer alacak. Bu farkın gündelik kullanımda saati kullananları nasıl etkileyeceğini de pratikte görebileceğiz.

Samsung yepyeni bir Galaxy Watch ile geliyor


LTE teknolojisini de desteklemesi beklenen yeni Galaxy Watch, aynı zamanda NFC ve GPS teknolojilerini de kullanıyor olacak. Üzerinde hoparlör de yer alan saatte nabız ölçer de yer alıyor. 

Yeni Galaxy Watch'ların 20 Şubat tarihinde Galaxy S10 serisi yeni telefonlara duyurulması bekleniyor.

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