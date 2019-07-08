Samsung yeni tabletini tanıttı, fiyatı şaşkınlık yarattı
Samsung, düşük fiyatıyla bilinen Amazon Fire'a rakip olacak yeni ürününü, Galaxy Tab A 8.0'ı resmen duyurdu. Cihazın teknik özellikleri bir yana, fiyatıyla çok konuşulacağa benziyor.
Tablet dendiğinde kullanıcılar iPad veya Android bir tablet arasında karar kılıyor. Fiyatı sorun etmeyen kullanıcılar iPad Pro veya iPad Mini serisinden bir modeli tercih ederken, Android tabletlerden şaşmayan kullanıcılar da azımsanacak gibi değil. Bu kapsamda ucuza tablet arayanlar için geliştirilen Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab A 8.0, fiyatıyla dikkatleri üzerine çekecek gibi duruyor. Ancak ürünün fiyatına geçmeden önce özelliklerine şöyle bir göz atalım:
Qualcomm'un Snapdragon 429 işlemcisinden güç alan Galaxy Tab A 8.0, 2 GB RAM kullanıyor ve 32 GB depolama kapasitesine sahip. microSD kart desteğinin bulunması ise kullanıcıları rahatlatacak bir özellik; zira 32 GB dahili hafıza özellikle de bir tablet için oldukça yetersiz.
5100 mAh bataryadan enerjisini alan cihazın üzerinde 3.5mm kulaklık yuvası bulunurken, arka yüzünde bulunan ana kamera 8 MP, ön kamera ise 2 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kullanıcılara sunulması beklenen Galaxy Tab A 8.0, aynı zamanda kullanıcılarına YouTube Premium ve üç aylık ücretsiz Spotify üyeliği de veriyor.
Cihaz siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renkte satılacak. Fiyat etiketi ise 100 dolar seviyelerinde olacak.
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