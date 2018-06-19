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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
19.06.2018 - 18:41, Son Güncelleme:

Samsung Türkiye'de Tansu Yeğen görevini bıraktı

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Samsung Türkiye'de Tansu Yeğen görevini bıraktı

Samsung Türkiye'de yıllardır üst düzey görevlerde bulunan Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, şirketten ayrılma kararı aldı.

Yapılan basın açıklamasında şu satırlara yer verildi:

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Tansu Yeğen, 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle Samsung Electronics Türkiye’deki görevinden ayrılmaya karar vermiştir. Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi’nin yeni yapısı ileriki günlerde ayrıca açıklanacaktır.

Sayın Tansu Yeğen’e birlikte çalıştığımız süre zarfında, Samsung Electronics Türkiye’ye verdiği değerli hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma yaşamında başarılar dileriz.”

Yeğen, Facebook hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yaklaşık 5 yıldır mobil iş biriminden sorumlu Başkan Yardımcısı görevini gururla üstlendiğim Samsung Türkiye'den Haziran sonu itibariyle ayrılıyorum. Birlikte Samsung Türkiye'nin başarısı için çalıştığım tüm çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bundan sonra dijitalin heyecan dolu, yenilikçi dünyasında sizlerle görüşmeye devam edeceğim."

TANSU YEĞEN KİMDİR

İstanbul doğumlu Tansu Yeğen, lise eğitimini Alman Lisesi’nde aldı. Alman Lisesi’nin kendisine kattığı “eğitimin ve gelişmenin yaşam boyu devam etmesinin gerekliliği” düşüncesiyle hayatı ve kariyerinin gidişatına yön veren Tansu Yeğen; lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Daha sonra ise Marmara Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptı. Profesyonel çalışma hayatına 1991 yılında Digital Equipment'ta başladı. Sonrasında kariyerine 1994 yılında Hewlett Packard (HP) Türkiye'de Satış ve Pazarlama Müdürü olarak devam etti. Yeğen, HP Türkiye'nin; PC, dizüstü bilgisayar ve sunucu bilgisayarları pazarında, birinci sırada konumlanmasında rol oynadı. 1998 yılında Microsoft Türkiye bünyesine Pazarlama Müdürü olarak katılan Tansu Yeğen, bu şirketteki görevine 1999 yılı itibariyle Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti. Yedi yıl çalıştığı Microsoft Türkiye'de, ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği KOBİ'lere yönelik “2000 Projesi” Microsoft'un dünya çapındaki 245 projesi arasından "en iyi uygulama" seçildi. Genç Yönetici İşadamları Derneği (GYİAD) tarafından 1998 yılında yapılan araştırmada "Türkiye'nin 50 başarılı işadamı" arasında gösterilen Tansu Yeğen, Capital dergisinin 2001 ve 2002 yıllarında gerçekleştirdiği iki araştırmada ise "Türkiye'nin en iyi 25 pazarlama yöneticisi" arasında yer aldı. Daha sonra sırasıyla Apple, Turkcell Ukrayna, Turkcell Avrupa ve IBM'de üst düzey yöneticilik yapan Yeğen, 2013 yılında Samsung Türkiye'ye Başkan Yardımcısı olarak atandı. Kariyeri birçok ödülle dolu olan Tansu Yeğen, 2008 yılında Stevie Awards tarafından da Avrupa’da yılın CEO’su seçildi. 

 

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