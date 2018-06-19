Samsung Türkiye'de Tansu Yeğen görevini bıraktı
Samsung Türkiye'de yıllardır üst düzey görevlerde bulunan Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, şirketten ayrılma kararı aldı.
Yapılan basın açıklamasında şu satırlara yer verildi:
“Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Tansu Yeğen, 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle Samsung Electronics Türkiye’deki görevinden ayrılmaya karar vermiştir. Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi’nin yeni yapısı ileriki günlerde ayrıca açıklanacaktır.
Sayın Tansu Yeğen’e birlikte çalıştığımız süre zarfında, Samsung Electronics Türkiye’ye verdiği değerli hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma yaşamında başarılar dileriz.”
Yeğen, Facebook hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Yaklaşık 5 yıldır mobil iş biriminden sorumlu Başkan Yardımcısı görevini gururla üstlendiğim Samsung Türkiye'den Haziran sonu itibariyle ayrılıyorum. Birlikte Samsung Türkiye'nin başarısı için çalıştığım tüm çalışma arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bundan sonra dijitalin heyecan dolu, yenilikçi dünyasında sizlerle görüşmeye devam edeceğim."
TANSU YEĞEN KİMDİR
İstanbul doğumlu Tansu Yeğen, lise eğitimini Alman Lisesi’nde aldı. Alman Lisesi’nin kendisine kattığı “eğitimin ve gelişmenin yaşam boyu devam etmesinin gerekliliği” düşüncesiyle hayatı ve kariyerinin gidişatına yön veren Tansu Yeğen; lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Daha sonra ise Marmara Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptı. Profesyonel çalışma hayatına 1991 yılında Digital Equipment'ta başladı. Sonrasında kariyerine 1994 yılında Hewlett Packard (HP) Türkiye'de Satış ve Pazarlama Müdürü olarak devam etti. Yeğen, HP Türkiye'nin; PC, dizüstü bilgisayar ve sunucu bilgisayarları pazarında, birinci sırada konumlanmasında rol oynadı. 1998 yılında Microsoft Türkiye bünyesine Pazarlama Müdürü olarak katılan Tansu Yeğen, bu şirketteki görevine 1999 yılı itibariyle Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti. Yedi yıl çalıştığı Microsoft Türkiye'de, ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği KOBİ'lere yönelik “2000 Projesi” Microsoft'un dünya çapındaki 245 projesi arasından "en iyi uygulama" seçildi. Genç Yönetici İşadamları Derneği (GYİAD) tarafından 1998 yılında yapılan araştırmada "Türkiye'nin 50 başarılı işadamı" arasında gösterilen Tansu Yeğen, Capital dergisinin 2001 ve 2002 yıllarında gerçekleştirdiği iki araştırmada ise "Türkiye'nin en iyi 25 pazarlama yöneticisi" arasında yer aldı. Daha sonra sırasıyla Apple, Turkcell Ukrayna, Turkcell Avrupa ve IBM'de üst düzey yöneticilik yapan Yeğen, 2013 yılında Samsung Türkiye'ye Başkan Yardımcısı olarak atandı. Kariyeri birçok ödülle dolu olan Tansu Yeğen, 2008 yılında Stevie Awards tarafından da Avrupa’da yılın CEO’su seçildi.
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