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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
11.10.2018 - 05:07, Son Güncelleme:

Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor! Bir dönemin sonu...

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Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor! Bir dönemin sonu...

Samsung da modaya uyuyor; şirkete yakın kaynaklara göre tıpkı Google'ın ve Apple'ın yaptığı gibi 3.5mm kulaklık girişini yeni model telefonlarında kaldırmaya hazırlanıyor.

Apple’ın 3.5 mm’lik girişe veda etmesinden yaklaşık 3 yıl sonra Samsung da bu girişi telefonlarından kaldıracak. Ancak, şirketin birkaç ay sonra tanıtımını gerçekleştireceği Galaxy S10 modelinde bu girişe yer vermesi bekleniyor. Yani Galaxy S10 için bu karar geçerli değil gibi görünüyor.

Yani kulaklık girişine Galaxy Note 10 ile veda edeceğiz. Tabi, Note 10’un tanıtılmasına yaklaşık 10 ay olduğu için şu anda bu bilgi doğrulanamıyor.

Samsung’un kulaklık girişini kaldırmak istemesinin tek nedeni yeni trendlere uyum sağlamak olmayabilir. Şirketin birçok yeni kablosuz kulaklık tanıtacağını dikkate aldığımızda, satışları artırmak ana hedefler arasında olabilir.

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