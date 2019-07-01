Samsung telefonlar artık böyle şarj olacak
Samsung'un Galaxy Note 10 serisi ile birlikte telefonlarına 45 W desteği vermeye başlayacağı ve cihazların oldukça hızlı bir şekilde şarj olacağı konuşuluyor. Bu kapsamda şirketin 45 W'lık yeni hızlı şarj ünitesi de ilk kez görüntülendi.
Şangay'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2019 etkinliğinde pek çok yeni teknoloji sahne alırken, bunlardan en dikkat çekenlerinden biri hiç şüphesiz Samsung'a ait 45 W'lık yeni hızlı şarj ünitesi oldu. Galaxy Note 10 ile birlikte gelmesi beklenen bu yeni nesil şarj ünitesi sayesinde cihazlar çok daha hızlı şekilde şarj olabilecek.
Samsung, daha önce 2 tane USB Type-C model göstermişti. İsimleri SE8A ve MM101 olan bu yongalar 100 W’lık bir hızlı şarj desteği sunacak. Ancak buna rağmen Samsung’un Galaxy Note10 modelinde standart 25 W’lık TA800 yongasını kullanması da muhtemel.
Özellikle Galaxy Note 7 ile birlikte batarya problemi nedeniyle zor günler getiren şirketin hızlı şarj değil batarya teknolojisinde yapılan geliştirmelerde hayli dikkatli adım attığı biliniyor. Bakalım yeni Samsung telefonlarda bu teknolojiyi görebilecek miyiz?
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