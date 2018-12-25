Samsung telefonlar Android Pie güncellemesini ne zaman alacak?
Samsung telefon sahipleri, Android Pie güncellemesinin kendi telefonlarına ne zaman sunulacağını dört gözle bekliyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi, bu bağlamda Samsung telefonlar için Android Pie güncelleme takvimini kullanıcılarıyla paylaştı. Bakın hangi Samsung telefon ne zaman Android Pie güncellemesini indirebilecek?
Samsung telefon sahiplerini çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Teknoloji devi, Samsung telefonların ne zaman Android Pie güncellemesini alacağını dünyayla paylaştı. İşte Samsung Android Pie takvimi:
– Samsung Galaxy S8+ ve Galaxy S8 Plus- Mart 2019
– Samsung Galaxy Note 8 – Mart 2019
– Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus – Ocak 2019
– Samsung Galaxy Note 9 – Ocak 2019
– Samsung Galaxy A9 2018 – Nisan 2019
– Samsung Galaxy A8 2018 ve A8 2018 Plus – Nisan 2019
– Samsung Galaxy A7 2018 – Nisan 2019
– Samsung Galaxy Tab S4 10.5 – Nisan 2019
– Samsung Galaxy J4 ve J4 Plus – Mayıs 2019
– Samsung Galaxy J6 ve J6 Plus – Mayıs 2019
– Samsug Galaxy A8 Star – Mayıs 2019
– Samsung Galaxy J7 2017 – Temmuz 2019
– Samsung Galaxy J7 Duo- Ağustos 2019
– Galaxy Xcover 4 – Eylül 2019
– Galaxy J3 2017 – Eylül 2019
– Samsung Galaxy Tab S3 9.7 – Ekim 2019
– Samsung Galaxy Tab Active – Ekim 2019
– Samsung Galaxy Tab A 10.5 – Ekim 2019
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