Samsung telefonlar Android Pie güncellemesini ne zaman alacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.12.2018 - 07:30, Son Güncelleme:

Samsung telefonlar Android Pie güncellemesini ne zaman alacak?

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Samsung telefonlar Android Pie güncellemesini ne zaman alacak?

Samsung telefon sahipleri, Android Pie güncellemesinin kendi telefonlarına ne zaman sunulacağını dört gözle bekliyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi, bu bağlamda Samsung telefonlar için Android Pie güncelleme takvimini kullanıcılarıyla paylaştı. Bakın hangi Samsung telefon ne zaman Android Pie güncellemesini indirebilecek?

Samsung telefon sahiplerini çok yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Teknoloji devi, Samsung telefonların ne zaman Android Pie güncellemesini alacağını dünyayla paylaştı. İşte Samsung Android Pie takvimi:

– Samsung Galaxy S8+ ve Galaxy S8 Plus- Mart 2019
– Samsung Galaxy Note 8 – Mart 2019
– Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus – Ocak 2019
– Samsung Galaxy Note 9 – Ocak 2019
– Samsung Galaxy A9 2018 – Nisan 2019
– Samsung Galaxy A8 2018 ve A8 2018 Plus – Nisan 2019
– Samsung Galaxy A7 2018 – Nisan 2019
– Samsung Galaxy Tab S4 10.5 – Nisan 2019
– Samsung Galaxy J4 ve J4 Plus – Mayıs 2019
– Samsung Galaxy J6 ve J6 Plus – Mayıs 2019
– Samsug Galaxy A8 Star – Mayıs 2019
– Samsung Galaxy J7 2017 – Temmuz 2019
– Samsung Galaxy J7 Duo- Ağustos 2019
– Galaxy Xcover 4 – Eylül 2019
– Galaxy J3 2017 – Eylül 2019
– Samsung Galaxy Tab S3 9.7 – Ekim 2019
– Samsung Galaxy Tab Active – Ekim 2019
– Samsung Galaxy Tab A 10.5 – Ekim 2019

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