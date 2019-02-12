Samsung tarayıcı 1 milyon kullanıcıya ulaştı
Güney Koreli şirket Samsung'un kendi telefonlarında ön yüklü gelen, aynı zamanda Google Play üzerinden de indirilebilen Samsung internet tarayıcı, Opera ve Firefox gibi tarayıcıları geçerek 1 milyon kullanıcıya ulaştı.
Halihazırda en yaygın internet tarayıcısı Google Chrome. Chrome’un ardından gelen Firefox ve Opera da oldukça yüksek sayıda kullanıcıya sahip. Ancak geçtiğimiz günlerde çoğu kişinin tahmin edemeyeceği bir durum gerçekleşti. Samsung'un internet tarayıcısı 1 milyon indirmeye ulaşarak Opera ve Firefox'u solladı.
Samsung tarayıcının ulaştığı bu sayıda, Samsung marka akıllı telefonlarda ön yüklü gelmesinin payı büyük. Ancak yine de tarayıcının hatırı sayılır derecede kullanıcı sayısına sahip olduğu düşünülüyor.
Basit arayüzüyle oldukça kolay kullanılabilen tarayıcı, reklam engelleyici, gece modu, güvenli özel mod gibi özelliklerle de dikkat çekiyor.
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