Samsung sır gibi saklıyordu, Galaxy A20e ortaya çıktı!
Samsung, Galaxy A ailesine yeni üyeler katmaya devam ediyor. Güney Koreli şirketin şimdi de Galaxy A20e adındaki orta segment telefonu ortaya çıktı.
Orta segment telefonlarını Galaxy A serisi altında sunan Samsung'un şimdi de Galaxy A20e modelini tanıtması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Galaxy A20'yi görücüye çıkaran şirket A20e modeline ait kılıf sızıntısıyla gündeme geldi.
Ortaya çıkan kılıfla cihazın tasarımını büyük ölçüde görmüş oluyoruz. Galaxy A20'ye göre daha küçük bir boyuta sahip olacak cihazın Infinity-U adındaki çentikli ekranla gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda çift arka kameraya ve fiziksel parmak izi okuyucusuyla beraber geleceği söylenenler arasında.
Exynos 7884 işlemciden güç alan cihazın 3 GB RAM'e ve 4000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Bununla beraber 6.4 inç boyutunda Super AMOLED 720x1560 çözünürlüğünde ekran yer alıyor. Galaxy A20e 10 Nisan'da düzenlenecek etkinlikle beraber kullanıcılarla buluşacak.
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