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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
31.01.2019 - 08:25, Son Güncelleme:

Samsung sınırları zorluyor: 1 TB hafızalı telefonlar için düğmeye bastı

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Samsung sınırları zorluyor: 1 TB hafızalı telefonlar için düğmeye bastı

Samsung, önümüzdeki haftalar duyuracağı yeni telefonları Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus ile tüm dikkatleri üzerine çekecek. Ancak şirketin tek çalışması yeni bir telefon üretmek değil, telefonlar için geliştirdiği parçaları da bir adım öteye taşımak. Bu kapsamda şirketin 1 TB kapasite sunan eUSF çözümüyle dünyanın karşısına çıkacağı konuşuluyor.

Samsung'un Galaxy S10 serisi yeni telefonlarını tanıtmasına sayılı günler kala şirketin yeni çalışmaları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Daha önce ürettiği eUFS çözümü ile 512 GB'a kadar depolama alanını yükselten Samsung, bu kez kapasiteyi iki katına çıkarıyor ve 1 TB'lık eUSF çözümleri çok yakında karşımızda olacak. Daha da önemlisi toplam kapasite iki kat artarken eUSF boyutunun 11,5 mm x 13,00 mm ebatlarında kalması; yani kapasite büyüyor ama fiziksel olarak kapladığı alan genişlemiyor. 

Samsung sınırları zorluyor: 1 TB hafızalı telefonlar için düğmeye bastı

Üretilecek bu eUFS çözümü elbette sadece telefonlar için değil, dizüstü bilgisayar ve uygun bazı cihazlarda da zamanla boy gösterecek. 

Samsung yetkililerinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre yeni teknoloji 1000 MB/s'ye kadar bir hız sunuyor. Rastgele okuma hızının ise 512 MB'lık sürüme göre %38 oranında arttırıldığı belirtilmiş. Bu da büyük medya dosyalarının aktarımında önemli ölçüde daha hızlı olacağı anlamına geliyor.

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