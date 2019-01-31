Samsung sınırları zorluyor: 1 TB hafızalı telefonlar için düğmeye bastı
Samsung, önümüzdeki haftalar duyuracağı yeni telefonları Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus ile tüm dikkatleri üzerine çekecek. Ancak şirketin tek çalışması yeni bir telefon üretmek değil, telefonlar için geliştirdiği parçaları da bir adım öteye taşımak. Bu kapsamda şirketin 1 TB kapasite sunan eUSF çözümüyle dünyanın karşısına çıkacağı konuşuluyor.
Samsung'un Galaxy S10 serisi yeni telefonlarını tanıtmasına sayılı günler kala şirketin yeni çalışmaları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Daha önce ürettiği eUFS çözümü ile 512 GB'a kadar depolama alanını yükselten Samsung, bu kez kapasiteyi iki katına çıkarıyor ve 1 TB'lık eUSF çözümleri çok yakında karşımızda olacak. Daha da önemlisi toplam kapasite iki kat artarken eUSF boyutunun 11,5 mm x 13,00 mm ebatlarında kalması; yani kapasite büyüyor ama fiziksel olarak kapladığı alan genişlemiyor.
Üretilecek bu eUFS çözümü elbette sadece telefonlar için değil, dizüstü bilgisayar ve uygun bazı cihazlarda da zamanla boy gösterecek.
Samsung yetkililerinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre yeni teknoloji 1000 MB/s'ye kadar bir hız sunuyor. Rastgele okuma hızının ise 512 MB'lık sürüme göre %38 oranında arttırıldığı belirtilmiş. Bu da büyük medya dosyalarının aktarımında önemli ölçüde daha hızlı olacağı anlamına geliyor.
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